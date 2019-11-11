«Сочи» надеется заполучить Бердыева на роль главного тренера. Тот пока ждет других вариантов

Футбольный клуб «Сочи» предлагает пост главного тренера команды Курбану Бердыеву, который продолжает оставаться без постоянной работы после июньской отставки из «Рубина». Об этом корреспондент Betting Insider узнал от источника, близкого к клубу. Слухи о переезде Бердыева на юг ходили еще летом, но были тогда довольно категорично опровергнуты владельцем клуба Борисом Ротенбергом.



Тем не менее, стороны продолжают тесное общение – Ротенберга и Бердыева связывают приятельские отношения. А потребность клуба в изменениях только растет. После 16 туров «Сочи» с 13 очками замыкают таблицу российской премьер-лиги. Главным тренером «Сочи» сегодня является Александр Точилин, с которым клуб поднялся из ПФЛ сначала в ФНЛ (клуб тогда назывался «Динамо» и базировался в Санкт-Петербурге), а в прошлом сезоне – в РПЛ.

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