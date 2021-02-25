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Дзюба и Азмун – снова фавориты гонки бомбардиров РПЛ. В топ-10 не вошли Смолов, Чалов и Комличенко

автор Сергей Рябкин

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун являются главными фаворитами бомбардирской гонки в РПЛ.

У обоих игроков по 11 голов. Однако у Дзюбы 3 гола с пенальти, в то время как у Азмуна всего один. Следом за ними идет Маркус Берг, который отстает от лидеров на 2 гола.

Коэффициенты букмекеров на лучшего бомбардира РПЛ сейчас выглядят так:

  1. Артем Дзюба («Зенит», 11 голов) – 2.50
  2. Сердар Азмун («Зенит», 11) – 2.50
  3. Маркус Берг («Краснодар», 9) – 7.00
  4. Джордан Ларссон («Спартак», 8) – 15.00
  5. Никола Влашич (ЦСКА, 8) – 15.00
  6. Эсекиэль Понсе («Спартак», 8) – 15.00
  7. Кристиан Нобоа («Сочи», 8) – 15.00
  8. Джордже Деспотович («Рубин», 7) – 15.00
  9. Александр Соболев («Спартак», 5) – 20.00
  10. Александр Ерохин («Зенит», 6) – 25.00
  11. Федор Чалов (ЦСКА, 5) – 25.00
  12. Эрик Бикфалви («Урал», 5) – 50.00
  13. Владимир Ильин («Ахмат», 4) – 100.00
  14. Константин Кучаев (ЦСКА, 6) – 100.00
  15. Николай Комличенко («Динамо», 3) – 100.00
  16. Федор Смолов («Локомотив», 3) – 100.00

Как думаете, кто заберет «Золотую бутсу» РПЛ?

Фото: инстаграм «Зенита»

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Комментарии
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J.Gatsby
50% WR-4.06% ROI
Для того, сколько забил смолов, кэф несправедливо завышен. Валуй?
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Bakytbek Baikadamov2 78.6% WR3.92% ROI
1.76Айнтрахт Франкфурт тотал больше 1.5
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Вердер — Айнтрахт Ф| Бундеслига
Да обидный минус поймал тем более от Милана и но любой серии приходит конец. Если анализировать данный матч, то в пяти последних играх подряд Айнтрахт прекрасен. Смотрел ихнию прошлую игру с Баварией, они сыграли выше всяческих похвал. На мой взгляд тут можно заиграть 4 ставки (обе забьют, тотал матча 2.5 больше, победа Айнтрахта и индивидуальный тотал Айнтрахта 1.5 больше). Я склоняюсь на ставку что Айнтрахта забьёт минимум два гола. Смотрите статистику последних семи матчах подряд Айнтрахт забивал минимум два гола. Всё не могу забыть матч Айнтрахт - Бавария. Там Айнтрахт был просто великолепен. Ожидаю что голы забьют Андре Силва и Лука Йович. Ставлю 3% от банка. Удачи всем кто брал такую же ставку 🙏🙏🙏
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Повторить за 1.88
Айрат Галиев7 80% WR2.14% ROI
3.125Победит Тамбов или ничья
Тамбов — Ротор| РПЛ
Тамбов — Ротор| РПЛ
В обоих командах серьезные проблемы. У клубов финансовые проблемы, что не может сказаться на футбольном поле. Игроки с обеих сторон не отдаются полностью на поле. Почему то мне кажется, что этот матч тоже будет более менее ровным, и команды «скатают» либо вничью, либо преимущество будет у Тамбова . Хоть и силы относительно равные, но состав Тамбова более опытный и крепкий , чем у Ротора. Подводя итог, хочется пожелать обеим командам.
2
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