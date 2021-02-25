Дзюба и Азмун – снова фавориты гонки бомбардиров РПЛ. В топ-10 не вошли Смолов, Чалов и Комличенко

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун являются главными фаворитами бомбардирской гонки в РПЛ.
У обоих игроков по 11 голов. Однако у Дзюбы 3 гола с пенальти, в то время как у Азмуна всего один. Следом за ними идет Маркус Берг, который отстает от лидеров на 2 гола.
Коэффициенты букмекеров на лучшего бомбардира РПЛ сейчас выглядят так:
- Артем Дзюба («Зенит», 11 голов) – 2.50
- Сердар Азмун («Зенит», 11) – 2.50
- Маркус Берг («Краснодар», 9) – 7.00
- Джордан Ларссон («Спартак», 8) – 15.00
- Никола Влашич (ЦСКА, 8) – 15.00
- Эсекиэль Понсе («Спартак», 8) – 15.00
- Кристиан Нобоа («Сочи», 8) – 15.00
- Джордже Деспотович («Рубин», 7) – 15.00
- Александр Соболев («Спартак», 5) – 20.00
- Александр Ерохин («Зенит», 6) – 25.00
- Федор Чалов (ЦСКА, 5) – 25.00
- Эрик Бикфалви («Урал», 5) – 50.00
- Владимир Ильин («Ахмат», 4) – 100.00
- Константин Кучаев (ЦСКА, 6) – 100.00
- Николай Комличенко («Динамо», 3) – 100.00
- Федор Смолов («Локомотив», 3) – 100.00
Как думаете, кто заберет «Золотую бутсу» РПЛ?
Фото: инстаграм «Зенита»
Читайте в блоге:
«Зенит» возьмет третье чемпионство РПЛ подряд? Букмекеры оценили шансы ЦСКА, «Спартака» и других команд им помешать
Тотальный разбор «Аталанты» Миранчука: тренды, серии, интересные закономерности
ЦСКА – фаворит Кубка России. Букмекеры назвали два клуба, которые могут помешать им взять трофей