Дзюба и Азмун – снова фавориты гонки бомбардиров РПЛ. В топ-10 не вошли Смолов, Чалов и Комличенко

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун являются главными фаворитами бомбардирской гонки в РПЛ.



У обоих игроков по 11 голов. Однако у Дзюбы 3 гола с пенальти, в то время как у Азмуна всего один. Следом за ними идет Маркус Берг, который отстает от лидеров на 2 гола.

Коэффициенты букмекеров на лучшего бомбардира РПЛ сейчас выглядят так:

Артем Дзюба («Зенит», 11 голов) – 2.50 Сердар Азмун («Зенит», 11) – 2.50 Маркус Берг («Краснодар», 9) – 7.00 Джордан Ларссон («Спартак», 8) – 15.00 Никола Влашич (ЦСКА, 8) – 15.00 Эсекиэль Понсе («Спартак», 8) – 15.00 Кристиан Нобоа («Сочи», 8) – 15.00 Джордже Деспотович («Рубин», 7) – 15.00 Александр Соболев («Спартак», 5) – 20.00 Александр Ерохин («Зенит», 6) – 25.00 Федор Чалов (ЦСКА, 5) – 25.00 Эрик Бикфалви («Урал», 5) – 50.00 Владимир Ильин («Ахмат», 4) – 100.00 Константин Кучаев (ЦСКА, 6) – 100.00 Николай Комличенко («Динамо», 3) – 100.00 Федор Смолов («Локомотив», 3) – 100.00

Как думаете, кто заберет «Золотую бутсу» РПЛ?

Фото: инстаграм «Зенита»

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