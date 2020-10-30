Топ-5 капперов по ROI в АПЛ – подпишитесь на каждого, чтобы получать выгодные прогнозы!

Ближайший футбольный уикенд в Англии – 🔥! Скажется ли усталость команд после туров ЛЧ и ЛЕ на их результатах?

Капперы, которые сделали самый большой ROI на матчах АПЛ на дистанции в 150 прогнозов – ниже:

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ставки настоящих профи!

🥇 Максим Виштал – ROI 29.20%

🥈 premier 1971 – ROI 22.94%

🥉 COUB WEEK – ROI 21.30%

4. N.L.O – ROI 14.37%

5. Сохибчон Абдуллоев – ROI 14.03%

Читайте еще:

Испанским клубам хотят запретить сотрудничать с букмекерами: «Валенсия» уже заявила, что потеряет более 100 млн евро

Кумана уволят после трех матчей без побед в Ла Лиге? Букмекеры уже назвали следующего тренера «Барселоны»

НБА-2020/21: Леброн только третий в списке на MVP сезона (Букмекеры)