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Топ-5 капперов по ROI в АПЛ – подпишитесь на каждого, чтобы получать выгодные прогнозы!

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Капперы, которые сделали самый большой ROI на матчах АПЛ на дистанции в 150 прогнозов – ниже:

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🥇 Максим Виштал – ROI 29.20%

🥈 premier 1971 – ROI 22.94%

🥉 COUB WEEK – ROI 21.30%

4.  N.L.O – ROI 14.37%

5.  Сохибчон Абдуллоев – ROI 14.03%

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В текущем сезоне турнира Эредивизия Виллем II занимает 11 место в турнирной таблице, их соперники - команда Витесс, расположилась на 2 строчке. Виллем II сыграла 6 матчей, в которых одержала 1 победу, дважды сыграла вничью и проиграла 3 матча. Команда Витесс, сыграв 6 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. В турнире команда Виллем II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1.7. Витесс забивает 1.8, пропускает 0.5. Ранее соперники встречались между собой 10 августа 2019 на поле команды Виллем II, в том матче сильнее оказались гости.
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