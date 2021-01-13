6 лучших историй о беттинге: как каппер стал акционером «Челси», почему стрип-клубы влияют на игру Хардена, и на что ставил Обама

А вы знали, что экс-президент США Барак Обама делает ставки? Что экс-игрок «Хьюстона» Джеймс Харден проваливал игры в городах с топовыми стрип-барами? А Льюис Хэмилтон был так крут в 12 лет, что на его будущее в Формуле-1 уже принимали ставки?
Мы продолжаем рассказывать о лучших историях, которые публиковали в 2020 году. Это вторая часть. Первую вы можете прочитать здесь.
🔫 История легенды гемблинга, который дружил с Аль Капоне
Титаник Томпсон ушел из дома в 16 лет с одним долларом в кармане. Позже он стал легендой гемблинга. Вот некоторые факты из его биографии:
- Дружил и заключал пари с Аль Капоне.
- В армии выиграл более 50 тысяч долларов.
- Днем проигрывал на скачках, а вечером отыгрывался в покер.
Полный текст про легенду гэмблинга можно прочитать – здесь.
⭐️ Селебрити-лудоманы
Как много вы знаете знаменитостей, которые сталкивались с зависимостью от ставок? Ловите список:
- 44-й президент США Барак Обама;
- актер Эштон Катчер;
- актер Чарли Шин.
Собрали историю каждого в одном материале!
🏇 Акционер «Челси», заработавший состояние на ставках
В 80-е Терри Рамсден был одним из богатейших людей Англии. Что у него было?
- 30% акций «Челси»,
- элитный автопарк
- и лошади для участия в скачках.
По его словам, он никогда бы не добился таких результатов на обычной работе.
Читайте о том, как он поднялся на ставках – тут!
📈 6 ставок с космическими кэфами
Льюис Хэмилтон был так крут в 12 лет, что на его будущее в Формуле-1 уже принимали ставки. Кэфы были сумасшедшие, но все равно нашелся тот, кто зарядил несколько ставок.
Зашли ли они? Рассказываем – тут!
🏀 Джеймс Харден проваливает игры в городах с топовыми стрип-клубами
Экс-игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден играл гораздо хуже своих средних показателей в определенных городах США. Причину кажется безумной, но подтверждается статистикой. Все дело в стрип-клубах!
Мы перевели бомбовое исследование.
😷 Букмекер принимал ставки на любительский баскетбол в Копейске, пока большой спорт был на паузе
Весной коронавирус поставил спорт на паузу, но букмекеры все равно нашли события для приема ставок:
- Чемпионат Копейска по баскетболу;
- Ночная Хоккейная Лига;
- Плюшевая футбольная лига.
Читайте наш текст о том, как букмекеры действовали в пандемию.