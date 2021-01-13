Betting Insider

6 лучших историй о беттинге: как каппер стал акционером «Челси», почему стрип-клубы влияют на игру Хардена, и на что ставил Обама

А вы знали, что экс-президент США Барак Обама делает ставки? Что экс-игрок «Хьюстона» Джеймс Харден проваливал игры в городах с топовыми стрип-барами? А Льюис Хэмилтон был так крут в 12 лет, что на его будущее в Формуле-1 уже принимали ставки? 

Мы продолжаем рассказывать о лучших историях, которые публиковали в 2020 году. Это вторая часть. Первую вы можете прочитать здесь

🔫 История легенды гемблинга, который дружил с Аль Капоне

Титаник Томпсон ушел из дома в 16 лет с одним долларом в кармане. Позже он стал легендой гемблинга. Вот некоторые факты из его биографии: 

  • Дружил и заключал пари с Аль Капоне.
  • В армии выиграл более 50 тысяч долларов.
  • Днем проигрывал на скачках, а вечером отыгрывался в покер.

Полный текст про легенду гэмблинга можно прочитать – здесь.

⭐️ Селебрити-лудоманы

Как много вы знаете знаменитостей, которые сталкивались с зависимостью от ставок? Ловите список:

  • 44-й президент США Барак Обама;
  • актер Эштон Катчер;
  • актер Чарли Шин.

Собрали историю каждого в одном материале!

🏇 Акционер «Челси», заработавший состояние на ставках

В 80-е Терри Рамсден был одним из богатейших людей Англии. Что у него было?

  • 30% акций «Челси»,
  • элитный автопарк
  • и лошади для участия в скачках.

По его словам, он никогда бы не добился таких результатов на обычной работе. 

Читайте о том, как он поднялся на ставках – тут!

📈 6 ставок с космическими кэфами

Льюис Хэмилтон был так крут в 12 лет, что на его будущее в Формуле-1 уже принимали ставки. Кэфы были сумасшедшие, но все равно нашелся тот, кто зарядил несколько ставок.

Зашли ли они? Рассказываем – тут!

🏀 Джеймс Харден проваливает игры в городах с топовыми стрип-клубами

Экс-игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден играл гораздо хуже своих средних показателей в определенных городах США. Причину кажется безумной, но подтверждается статистикой. Все дело в стрип-клубах! 

Мы перевели бомбовое исследование.

😷 Букмекер принимал ставки на любительский баскетбол в Копейске, пока большой спорт был на паузе

Весной коронавирус поставил спорт на паузу, но букмекеры все равно нашли события для приема ставок:

  • Чемпионат Копейска по баскетболу;
  • Ночная Хоккейная Лига;
  • Плюшевая футбольная лига.

Читайте наш текст о том, как букмекеры действовали в пандемию.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

Комментарии
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
Про стрип-клубы конечно очень забавная аналитика!
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Юрчик 61.5% WR0.22% ROI
1.7Обе команды забьют - Да
Унион Берлин — Байер| Бундеслига
Унион Берлин — Байер| Бундеслига
Унион Берлин показывает в этом году хороший футбол и может дать бой любой команде из Бундес Лиге, в этом сезоне берлинцы обыграли Боруссию Д., с Баварией сыграли вничью 1:1, среднее кол-во заб. голов за матч 2, 07, среднее кол-во пропущ голов за матч 1,33, забивает в 100% сыграных игр в чемпионате, пропускает в 80% игр
Унион Берлин идёт на 5ой строчке в таблице и с такой игрой которую показывает команда, они уверенно смотрят в Евро Кубки

Байер, конечно просто так три очка не отдаст, в индивидуальны встречах Леверкузен не знает поражений и всегда забирал 3 очка
Байер забивает в среднем за матч 2,00 гола, пропускает 1,00 гол в среднем за матч, в 80% сыграных игр Леверкузенцы забили

Конечно сухая статистика не доконца предполагает исход встречи, в матче таких клубов может произойти всё что угодно
Но в данном матче ставка (об.з) смотрится не плохо
0
Повторить за 1.7
Бабкины СемАчки 37.3% WR-2.43% ROI
1.89Победит Монако
Монпелье — Монако| Лига 1
Монпелье — Монако| Лига 1
(9)Монако как никогда набрал ход, причем неплохой,Сашка Головин потихоньку начинает принимать участие в жизни клуба после травмы,два последних разгромных матча от Монако обнадеживают на продолжение победных матчей!Шанс закрепиться в еврокубков зоны,думаю сегодня Монако не упустит.Про Монпелье что могу сказать,печальненькая атмосфера в команде,5 игр без побед,не спорю,могут и стрельнуть сегодня,это же Франция,а там все может быть как в сказке!🤞
0
Повторить за 1.89
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