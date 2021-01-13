6 лучших историй о беттинге: как каппер стал акционером «Челси», почему стрип-клубы влияют на игру Хардена, и на что ставил Обама

А вы знали, что экс-президент США Барак Обама делает ставки? Что экс-игрок «Хьюстона» Джеймс Харден проваливал игры в городах с топовыми стрип-барами? А Льюис Хэмилтон был так крут в 12 лет, что на его будущее в Формуле-1 уже принимали ставки?

Мы продолжаем рассказывать о лучших историях, которые публиковали в 2020 году. Это вторая часть. Первую вы можете прочитать здесь.

🔫 История легенды гемблинга, который дружил с Аль Капоне

Титаник Томпсон ушел из дома в 16 лет с одним долларом в кармане. Позже он стал легендой гемблинга. Вот некоторые факты из его биографии:

Дружил и заключал пари с Аль Капоне.

В армии выиграл более 50 тысяч долларов.

Днем проигрывал на скачках, а вечером отыгрывался в покер.

Полный текст про легенду гэмблинга можно прочитать – здесь.

⭐️ Селебрити-лудоманы

Как много вы знаете знаменитостей, которые сталкивались с зависимостью от ставок? Ловите список:

44-й президент США Барак Обама;

актер Эштон Катчер;

актер Чарли Шин.

Собрали историю каждого в одном материале!

🏇 Акционер «Челси», заработавший состояние на ставках

В 80-е Терри Рамсден был одним из богатейших людей Англии. Что у него было?

30% акций «Челси»,

элитный автопарк

и лошади для участия в скачках.

По его словам, он никогда бы не добился таких результатов на обычной работе.

Читайте о том, как он поднялся на ставках – тут!

📈 6 ставок с космическими кэфами

Льюис Хэмилтон был так крут в 12 лет, что на его будущее в Формуле-1 уже принимали ставки. Кэфы были сумасшедшие, но все равно нашелся тот, кто зарядил несколько ставок.

Зашли ли они? Рассказываем – тут!

🏀 Джеймс Харден проваливает игры в городах с топовыми стрип-клубами

Экс-игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден играл гораздо хуже своих средних показателей в определенных городах США. Причину кажется безумной, но подтверждается статистикой. Все дело в стрип-клубах!

Мы перевели бомбовое исследование.

😷 Букмекер принимал ставки на любительский баскетбол в Копейске, пока большой спорт был на паузе

Весной коронавирус поставил спорт на паузу, но букмекеры все равно нашли события для приема ставок:

Чемпионат Копейска по баскетболу;

Ночная Хоккейная Лига;

Плюшевая футбольная лига.

Читайте наш текст о том, как букмекеры действовали в пандемию.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).