Betting Insider

Лучшие истории о беттинге: ставки и порно, Бухаров и покер, мафия и теннис

Как индустрия фильмов для взрослых связана со ставками? Как экс-игрок «Зенита» за 3 месяца проиграл более 27 000 долларов в онлайн-покер? Как Евгений Савин, он же «Красава», участвовал в договорном матче?

Мы собрали для вас эти и другие истории, которые публиковали в 2020 году. Это первая шестерка. Всего будет три части. Погнали!

🔞 Коллабы ставок и порно

Интеграции беттинга и порно часто выходят скандальными. В нашей статье мы рассказали о главных коллаборациях порноиндустрии и беттинга. Главное из материала:

  • Паулиньо снялся в рекламе букмекера с японской порноактрисой – его чуть не депортировали из Китая!
  • Букмекерские конторы давали линию на главную награду порноиндустрии Pornhub Awards.

🃏 Бухаров проиграл в онлайн-покер более 27 000 долларов

«Бухаров – человек неиспользованных возможностей, хороший, но безвольный», – так об экс-игроке «Зенита» и «Рубина» высказался комментатор Геннадий Орлов. Дело в том, что футболист практически ежедневно принимает участие в турнирах по онлайн-покеру и уже проиграл приличную сумму – более 27 000 долларов (на момент публикации материала в ноябре 2020 года). 

Все истории об игроке и его азартном увлечении – тут.

👿 История лудомана из «МЮ», который проиграл 7 млн фунтов

Бывший игрок «МЮ» Кит Гиллеспи признался, что его подсадил на ставки легендарный тренер – Алекс Фергюсон. Играя в Манчестере футболист проиграл порядка 60 тысяч, а в разнос уже пошел, когда перебрался в «Ньюкасл».

Собрали карьеру Кита по чекам из букмекерских контор – здесь!

🤝 ТОП-5 громких скандалов с сомнительными матчами в российском футболе

Договорные матчи – самое наглое явление в спорте. Мы собрали 5 известных случаев в российском футболе. 

Что внутри?

  • История Евгения Савин – да, «Красава» тоже участвовал в договорняке.
  • Самый свежий договорняк в ПФЛ.
  • Сколько предложили футболисту «Динамо» Санкт-Петербург за плохую игру.

🎾 Договорняки в теннисе и как с ними связана мафия

Кажется, в теннисе договорняков еще больше. В нашем материале мы рассказали о реальных примерах: участники, турниры и последствия. А еще о мафии, которая задействовала в своих схемах 135 теннисистов!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Владелец «Брентфорда» – основатель ставочного синдиката

Математик Мэтью Бенхэм основал собственный игровой синдикат, инвестировал в любимый клуб «Брентфорд», стал его владельцем и построил команде 12-тысячный стадион. Сейчас они выступают в Чемпионшипе и рвутся в АПЛ!

Подробности истории читайте здесь.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

Комментарии
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
Бухаров в Рубине прилично играл... Видимо уже в Питере планшет купил 😌
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Юрчик 61.5% WR0.22% ROI
1.7Обе команды забьют - Да
Унион Берлин — Байер| Бундеслига
Унион Берлин — Байер| Бундеслига
Унион Берлин показывает в этом году хороший футбол и может дать бой любой команде из Бундес Лиге, в этом сезоне берлинцы обыграли Боруссию Д., с Баварией сыграли вничью 1:1, среднее кол-во заб. голов за матч 2, 07, среднее кол-во пропущ голов за матч 1,33, забивает в 100% сыграных игр в чемпионате, пропускает в 80% игр
Унион Берлин идёт на 5ой строчке в таблице и с такой игрой которую показывает команда, они уверенно смотрят в Евро Кубки

Байер, конечно просто так три очка не отдаст, в индивидуальны встречах Леверкузен не знает поражений и всегда забирал 3 очка
Байер забивает в среднем за матч 2,00 гола, пропускает 1,00 гол в среднем за матч, в 80% сыграных игр Леверкузенцы забили

Конечно сухая статистика не доконца предполагает исход встречи, в матче таких клубов может произойти всё что угодно
Но в данном матче ставка (об.з) смотрится не плохо
0
Повторить за 1.7
Бабкины СемАчки 37.3% WR-2.43% ROI
1.89Победит Монако
Монпелье — Монако| Лига 1
Монпелье — Монако| Лига 1
(9)Монако как никогда набрал ход, причем неплохой,Сашка Головин потихоньку начинает принимать участие в жизни клуба после травмы,два последних разгромных матча от Монако обнадеживают на продолжение победных матчей!Шанс закрепиться в еврокубков зоны,думаю сегодня Монако не упустит.Про Монпелье что могу сказать,печальненькая атмосфера в команде,5 игр без побед,не спорю,могут и стрельнуть сегодня,это же Франция,а там все может быть как в сказке!🤞
0
Повторить за 1.89
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