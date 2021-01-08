Лучшие истории о беттинге: ставки и порно, Бухаров и покер, мафия и теннис

Как индустрия фильмов для взрослых связана со ставками? Как экс-игрок «Зенита» за 3 месяца проиграл более 27 000 долларов в онлайн-покер? Как Евгений Савин, он же «Красава», участвовал в договорном матче?

Мы собрали для вас эти и другие истории, которые публиковали в 2020 году. Это первая шестерка. Всего будет три части. Погнали!

🔞 Коллабы ставок и порно

Интеграции беттинга и порно часто выходят скандальными. В нашей статье мы рассказали о главных коллаборациях порноиндустрии и беттинга. Главное из материала:

Паулиньо снялся в рекламе букмекера с японской порноактрисой – его чуть не депортировали из Китая!

Букмекерские конторы давали линию на главную награду порноиндустрии Pornhub Awards.

🃏 Бухаров проиграл в онлайн-покер более 27 000 долларов

«Бухаров – человек неиспользованных возможностей, хороший, но безвольный», – так об экс-игроке «Зенита» и «Рубина» высказался комментатор Геннадий Орлов. Дело в том, что футболист практически ежедневно принимает участие в турнирах по онлайн-покеру и уже проиграл приличную сумму – более 27 000 долларов (на момент публикации материала в ноябре 2020 года).

Все истории об игроке и его азартном увлечении – тут.

👿 История лудомана из «МЮ», который проиграл 7 млн фунтов

Бывший игрок «МЮ» Кит Гиллеспи признался, что его подсадил на ставки легендарный тренер – Алекс Фергюсон. Играя в Манчестере футболист проиграл порядка 60 тысяч, а в разнос уже пошел, когда перебрался в «Ньюкасл».

Собрали карьеру Кита по чекам из букмекерских контор – здесь!

🤝 ТОП-5 громких скандалов с сомнительными матчами в российском футболе

Договорные матчи – самое наглое явление в спорте. Мы собрали 5 известных случаев в российском футболе.

Что внутри?

История Евгения Савин – да, «Красава» тоже участвовал в договорняке.

Самый свежий договорняк в ПФЛ.

Сколько предложили футболисту «Динамо» Санкт-Петербург за плохую игру.

🎾 Договорняки в теннисе и как с ними связана мафия

Кажется, в теннисе договорняков еще больше. В нашем материале мы рассказали о реальных примерах: участники, турниры и последствия. А еще о мафии, которая задействовала в своих схемах 135 теннисистов!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Владелец «Брентфорда» – основатель ставочного синдиката

Математик Мэтью Бенхэм основал собственный игровой синдикат, инвестировал в любимый клуб «Брентфорд», стал его владельцем и построил команде 12-тысячный стадион. Сейчас они выступают в Чемпионшипе и рвутся в АПЛ!

Подробности истории читайте здесь.

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