Ставки на тотал 2,5: самые «верховые» и «низовые» команды сезона

Любите заряжать на тоталы? Мы подготовили для вас подборки с европейскими командами, которые обожают «верхи» и с клубами, для которых автобус – это вся их жизнь.
Лучшие команды для ставок на тотал больше 2,5
🇩🇰 «Копенгаген»
- ТБ 2,5 зашел в 4 матчах в этом сезоне чемпионата Дании (100%)
- Следующий матч: воскресенье, «Копенгаген» – «Ольборг»
- Кэф на ТБ 2,5 – 1.72
🦊 «Лестер Сити»
- ТБ 2,5 зашел в 4 матчах в этом сезоне АПЛ (100%)
- Следующий матч: воскресенье, «Лестер Сити» – «Астон Вилла»
- Кэф на ТБ 2,5 – 1.69
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Лучшие команды для ставок на тотал меньше 2,5
🚨 «Динамо» Москва
- ТМ 2,5 зашел в 10 матчах москвичей в этом сезоне РПЛ (100%)
- Следующий матч: воскресенье, ЦСКА – «Динамо»
- Кэф на ТМ 2,5 – 1.69
🇦🇲 «Пюник» Ереван
- ТМ 2,5 зашел в 5 матчах в этом сезоне чемпионата Армении (100%)
- Следующий матч: воскресенье, «Алашкерт» – «Пюник»
- Кэф на ТМ 2,5 – 1.89
🇪🇸 «Споринг Хихон»
- ТМ 2,5 зашел в 5 матчах этого сезона испанской Сегунды (100%)
- Следующий матч: воскресенье, «Спортинг Хихон» – «Тенерифе»
- Кэф на ТМ 2,5 – 1.45
🇹🇷 «Антальяспор»
- ТМ 2,5 зашел в 5 матчах этого сезона турецкой Суперлиги (100%)
- Следующий матч: воскресенье, «Антальяспор» – «Газиантеп»
- Кэф на ТМ 2,5 – 2.05