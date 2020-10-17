Betting Insider

Ставки на тотал 2,5: самые «верховые» и «низовые» команды сезона

Любите заряжать на тоталы? Мы подготовили для вас подборки с европейскими командами, которые обожают «верхи» и с клубами, для которых автобус – это вся их жизнь. 

Лучшие команды для ставок на тотал больше 2,5

🇩🇰 «Копенгаген»

🦊 «Лестер Сити»

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Лучшие команды для ставок на  тотал меньше 2,5

🚨 «Динамо» Москва 

🇦🇲 «Пюник» Ереван

🇪🇸 «Споринг Хихон» 

🇹🇷 «Антальяспор»

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Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Константин Генич56.1% WR-2.3% ROI
1.95Обе команды забьют - Да
Арсенал Тула — Урал|РПЛ
Арсенал Тула — Урал|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Арсенал Тула — Урал. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что матч должен быть результативным.

Урал очень зависит от Бикфалви, однако он может пропустить этот матч.

Арсенал серьезно усилился - в команду пришли Ломовицкий, Рассказов, Панченко и Джорджевич. Однако есть и потеря - Костадинов пропустит предстоящую встречу.

Арсенал и Урал очень часто забивают друг другу в очных встречах. Вполне возможно, что и в этот раз сыграет эта ставка. Все предпосылки к этому есть.

Источник: РБ
2
Повторить за 2.06
Илья Казаков41.7% WR-15.45% ROI
2.11Победит Лестер
Лестер — Астон Вилла|АПЛ
Лестер — Астон Вилла|АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить П1 в матче Лестер — Астон Вилла. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что в этом матче стоит поставить на победу Лестера. Астон Вилла не лучшим образом играет на выезде. Да, гости выиграли три последних матча, но в предстоящей встрече это будет сделать очень сложно.

Лестер пока пропускает довольно много, проблемы в обороне дают о себе знать. А это значит, что у гостей будут шансы забить. Однако атакующая линия хозяев должна исправить возможные ошибки в обороне.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.09
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