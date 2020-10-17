Ставки на тотал 2,5: самые «верховые» и «низовые» команды сезона

Любите заряжать на тоталы? Мы подготовили для вас подборки с европейскими командами, которые обожают «верхи» и с клубами, для которых автобус – это вся их жизнь.



Лучшие команды для ставок на тотал больше 2,5

🇩🇰 «Копенгаген»

🦊 «Лестер Сити»

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Лучшие команды для ставок на тотал меньше 2,5

🚨 «Динамо» Москва

ТМ 2,5 зашел в 10 матчах москвичей в этом сезоне РПЛ (100%)

Следующий матч: воскресенье, ЦСКА – «Динамо»

Кэф на ТМ 2,5 – 1.69

🇦🇲 «Пюник» Ереван

🇪🇸 «Споринг Хихон»

🇹🇷 «Антальяспор»