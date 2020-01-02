Betting Insider

Лучшие типстеры Betting Insider. Объявляем победителей декабря

Весь месяц вы дико рубились за высокий ROI и раздавали гениальные прогнозы, но так и не получили приз? Betting Insider всегда платит по долгам! Напомним, пять лучших игроков месяца получают фрибеты от БК «Winline».

Победители декабря

  1. joints – 144 ставок, 50.88% ROI | Приз — 25 000 рублей
  2. Павел Воропаев – 48 ставка, 30.21% ROI | Приз — 20 000 рублей
  3. Димитрий Латышев – 36 ставок, 25.01% ROI | Приз — 15 000 рублей
  4. vdedyulin – 49 ставок, 23.60% ROI | Приз — 10 000 рублей
  5. Faritovich – 234 ставки, 18.04% ROI | Приз — 5 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Напомним, что для попадания в рейтинг нужно сделать 30 ставок в месяц20 из которых будут содержать текстовое описание, как минимум, в 200 символов. Дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.

Важно: 

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 

Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 200 символов.

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На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы (Прогнозы на хоккейПрогнозы на баскетболПрогнозы на теннис)

Комментарии
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Ответ на комментарий igor_986 
Информативно
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привет
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хочу стать 1️⃣ подписывайтесь и побеждайте вместе со мной 💸
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мен тгем
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Привет
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