Лучшие типстеры Betting Insider. Объявляем победителей ноября

Весь месяц вы дико рубились за высокий ROI и раздавали гениальные прогнозы, но так и не получили приз? Betting Insider всегда платит по долгам! Напомним, пять лучших игроков месяца получают фрибеты от БК «Winline».
Победители ноября
- accbet – 110 ставок, 32.27% ROI | Приз — 25 000 рублей
- Виталий Куница – 51 ставка, 19.82% ROI | Приз — 20 000 рублей
- SardorSSI – 38 ставок, 17.51% ROI | Приз — 15 000 рублей
- Футболмания – 226 ставок, 16.29% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Sergey Furianec – 49 ставки, 14.47% ROI | Приз — 5 000 рублей
Напомним, что для попадания в рейтинг нужно сделать 30 ставок в месяц, 20 из которых будут содержать текстовое описание, как минимум, в 200 символов. Дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.
Важно:
Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 200 символов.
Для получения приза:
Зарегистрируйтесь в БК «Winline».
Напишите на ryabkin@sports.ru с темой письма «Победитель октября» и указанием своего логина в Betting Insider и БК «Winline» в теле письма.
Бонус будет начислен в течение трех недель.
Попутного ветра, капперы!
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