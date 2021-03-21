23 марта крупнейший в мире букмекер Bet365 запускает российскую версию
Британский букмекер запускает сайт bet365.ru. Многие российские игроки пользовались основной версией сайта — их аккаунты будут закрыты. Игроки уже получили уведомления от конторы, что до 23 марта нужно вывести свои деньги. По поводу потенциальных выигрышей от нерассчитанных ставок нужно будет связываться с букмекером дополнительно.
Bet365 планировал прийти на российский рынок еще в 2020 году, но в планы вмешалась пандемия.
Британский букмекер работает в онлайне с 2001 года. В январе 2021-го трафик только версии bet365.com составил 335 млн посетителей — это лучший показатель среди всех мировых букмекеров.
Есть ли у вас аккаунт на Bet365? Какого букмекера предпочитаете? Делитесь в комментариях
Комментарии
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
Wasso
69.5% WR0.94% ROI
Средство Победынет, нет такого. но у знакомых есть. говорят, что норм все вроде. не знаю, не проверял
Коала
57.1% WR4.66% ROI
StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI