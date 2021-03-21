Betting Insider

23 марта крупнейший в мире букмекер Bet365 запускает российскую версию

автор Алексей Шабалдин

Британский букмекер запускает сайт bet365.ru. Многие российские игроки пользовались основной версией сайта — их аккаунты будут закрыты. Игроки уже получили уведомления от конторы, что до 23 марта нужно вывести свои деньги. По поводу потенциальных выигрышей от нерассчитанных ставок нужно будет связываться с букмекером дополнительно.

Bet365 планировал прийти на российский рынок еще в 2020 году, но в планы вмешалась пандемия. 

Британский букмекер работает в онлайне с 2001 года. В январе 2021-го трафик только версии bet365.com составил 335 млн посетителей — это лучший показатель среди всех мировых букмекеров

Есть ли у вас аккаунт на Bet365? Какого букмекера предпочитаете? Делитесь в комментариях

Комментарии
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
нет, нет такого. но у знакомых есть. говорят, что норм все вроде. не знаю, не проверял
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Wasso
69.5% WR0.94% ROI
Средство Победынет, нет такого. но у знакомых есть. говорят, что норм все вроде. не знаю, не проверял
Слышал) но играю с Лигой Ставок и пока без каких - либо проблем...
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Коала
57.1% WR4.66% ROI
1х бет вполне устраивает
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
У меня аккаунт в BET365 был, да. Помню через VPN там регистровавался. 
У меня почти во всех конторах есть счет))Хоть в легальных, хоть в оффшорных.
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
На самом деле букмекерский гигант BET365,вполне неплохо, что заходят на российский рынок.
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