Ребрендинг BingoBoom: 200 млн рублей на весь процесс, новое название – BetBoom

31 июля BingoBoom провел пресс-завтрак, где объявил о ребрендинге. Букмекерская компания изменила название на BetBoom. Процесс ребрендинга займет несколько месяцев и завершится в сентябре – на процесс потратят около 200 млн рублей.

В основе новой креативной концепции «Открой игру» также останется клиентоориентированность и высокий сервис. Теперь к этому добавится акцент на новых категориях: простота, фан и комфорт



«Ставки на спорт – развлечение, приятный вид досуга, а не способ дополнительного заработка. Заключение пари позволяет сделать процесс просмотра матча интереснее», – заявил президент БК BingoBoom Константин Макаров.

Фирменный стиль BetBoom претерпел несколько изменений, однако главными цветами бренда останутся красный и желтый. Завершение ребрендинга в онлайн продуктах и во всех клубах BetBoom планируется до конца сентября.

Также специально для Betting Insider Константин Макаров рассказал о планах на будущее бренда BingoBoom.

Отказ от приставки Bingo – это попытка уйти от отсылки к казино в названии?

BingoBoom сегодня стал BetBoom. Приставка «bet» переводится как «ставка», которая еще больше будет ассоциировать бренд с заключением пари на спорт. Именно в этом мы делаем основной акцент в ребрендинге.

Есть ли планы использовать бренд за ближайшим рубежом (Украина, Беларусь), где гэмблинг уже легализовали?

На данный момент мы не планируем выходить на рынки Украины и Белоруссии.

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