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Как сыграют «Хетафе» с «Реалом», а «Наполи» с «Интером»? Ставь на любой матч с фрибетом 1 000 рублей!

автор Юрий Еремичев

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Воскресный игровой день заканчиватеся двумя топовыми матчами: «Хетафе» - «Реал» и «Наполи» «Интер»? Сумеет «Наполи» остановить «Интер»? А «Реал» сможет нагнать «Атлетико»?

(4.92«Хетафе» – «Реал» (1.84)

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1. ИТ1М (0,5)  2.17. «Хетафе» не забивает «Реалу» в 5 матчах кряду.

2. Фора 2 (-1)  2.61. «Хетафе» потерпел поражение на домашней арене в 5 из последних 6 матчей против «Реала».

3. ОЗ: Да  2.00. Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчах с участием «Реала».

(3.08«Наполи» – «Интер» (2.43)

1. Фора 1 (0)  2.16. «Наполи» не проигрывает дома на протяжении 10 матчей.

2. ИТ1М (1,5)  1.51. «Наполи» забивает «Интеру» 1 и менее мячей в 5 матчах кряду.

3. Фора 2 (0)  1.73. «Интер» не проигрывает на протяжении 11 матчей.

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