Как сыграют «Хетафе» с «Реалом», а «Наполи» с «Интером»? Ставь на любой матч с фрибетом 1 000 рублей!
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Воскресный игровой день заканчиватеся двумя топовыми матчами: «Хетафе» - «Реал» и «Наполи» «Интер»? Сумеет «Наполи» остановить «Интер»? А «Реал» сможет нагнать «Атлетико»?
(4.92) «Хетафе» – «Реал» (1.84)
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1. ИТ1М (0,5) – 2.17. «Хетафе» не забивает «Реалу» в 5 матчах кряду.
2. Фора 2 (-1) – 2.61. «Хетафе» потерпел поражение на домашней арене в 5 из последних 6 матчей против «Реала».
3. ОЗ: Да – 2.00. Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчах с участием «Реала».
(3.08) «Наполи» – «Интер» (2.43)
1. Фора 1 (0) – 2.16. «Наполи» не проигрывает дома на протяжении 10 матчей.
2. ИТ1М (1,5) – 1.51. «Наполи» забивает «Интеру» 1 и менее мячей в 5 матчах кряду.
3. Фора 2 (0) – 1.73. «Интер» не проигрывает на протяжении 11 матчей.
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