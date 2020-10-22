Betting Insider

Петр Кипа (BetBoom): «Раньше было проще открывать новые линии – мы принимали ставки на баттл Оксимирона»

Поправки к Федеральному закону №244 «О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр…» начали действовать с 30 сентября. Согласно им букмекеры в РФ теперь могут принимать ставки только на следующие события:

  1. Официальные спортивные соревнования. 
  2. Спортивные соревнования, организованные федерациями и профессиональными лигами.
  3. Спортивные соревнования, организованные международными спортивными организациями.
  4. Спортивные соревнования, которые организованы иностранными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, которые включены в национальный Единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов.

Чтобы узнать, как изменение законодательства повлияло на букмекеров, Betting Insider задал несколько вопросов директору по маркетингу BetBoom Петру Кипе.

Что поменялось в BetBoom после 30 сентября?  

Кардинально в BetBoom ничего не поменялось. Конечно, мы убрали все ставки на события, не касающиеся спорта. Напомню, у нас была возможность заключить пари на исход баттла Оксимирона и Луни и то, какая компания первая осуществит полет на Марс и также на многие другие неспортивные события.

Как теперь выбираете события для нестандартных линий? 

Раньше было проще запускать новые линии: находишь хайповую новость и анализируешь, насколько это будет интересным. Сейчас ставки на неспортивные события запрещены, поэтому мы глубже анализируем статистику по матчам и находим интересные и нетривиальные события в них. Например, мы делали линию на гол Луценко головой, потому что именно по голам головой он был рекордсменом РПЛ в прошлом сезоне (9 голов – прим. Betting Insider)

Дэйна Уайт объявил о бое Хабиб против Фергюсона 12 марта – как быстро вы сможете дать линию? Ты уже говорил – это возможность букмекеров попадать в повестку спортивных медиа. 

Все очень по-разному, открытие линий зависит от объема информации на событие. Поэтому где-то мы можем дать предложения для ставок в течение часа, а где-то может доходить до суток и более. Например, недавно мы впервые открыли линию на Russian Drift Series, соревнования по которой прошли в Сочи. Процесс занял около суток.

Читайте также в нашем блоге:

«Спартак» сыграет без зрителей против «Ростова». Коэффициент на победу гостей – 4.8

Государство против беттинга? Представители букмекерских контор и спортивные функционеры обсудили проблемы индустрии

Треть болельщиков АПЛ не покупают форму из-за лого букмекеров. «Астон Вилла» и «Эвертон» отказались от беттинг-парнеров – продажи увеличились на 50-60%

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Рома Мавлин42.9% WR-1.19% ROI
1.54Победит Зенит
Зенит — Рубин|РПЛ
Зенит — Рубин|РПЛ
Здравствуйте предлагаю вам матч премьер лиги. Зенит принимает у себя дома команду из Казани Рубин. Матч состоится в 16:30 по московскому времени.******* Хозяева находятся на первом месте в турнирной таблице сыграв 11 игр и набрали 24 очка. Гости находятся на 9 месте сыграв 11 игр и имея в своей копилке 15 очков. Рубин для Зенита считается удобным соперником. Учитывая что сейчас хозяева на ходу, не считая проигрыша с Брюгге, то сенсации не ждем.
0
Повторить за 1.51
ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ70.8% WR4.19% ROI
1.73Тотал больше 3
Сассуоло — Торино|Чемпионат Италии
Сассуоло — Торино|Чемпионат Италии
«Сассуоло»В прошлом туре команда в результативном матче обыграла на выезде «Болонью» со счетом 4:3. Таким образом, подопечные Роберто Де Дзерби еще не потерпели ни одного поражения в нынешнем сезоне Серии А (3 победы, 1 ничья). Также добавим, что «Сассуоло» не проиграл в 7 из 9 последних домашних матчей в Серии А (4 победы, 3 ничьи). «Торино»
В первых 3-х турах команда потерпела 3 поражения с общим счетом 4:8 и является единственным коллективом, который еще не набрал очков. Отметим, что в Серии А «Торино» не выиграл в 11 последних выездных матчах в Серии А (2 ничьи, 9 поражений). Добавим, что в команде зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
0
Повторить за 1.727
Предыдущий
Следующий