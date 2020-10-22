Поправки к Федеральному закону №244 «О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр…» начали действовать с 30 сентября. Согласно им букмекеры в РФ теперь могут принимать ставки только на следующие события:

Официальные спортивные соревнования. Спортивные соревнования, организованные федерациями и профессиональными лигами. Спортивные соревнования, организованные международными спортивными организациями. Спортивные соревнования, которые организованы иностранными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, которые включены в национальный Единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов.

Чтобы узнать, как изменение законодательства повлияло на букмекеров, Betting Insider задал несколько вопросов директору по маркетингу BetBoom Петру Кипе.

Что поменялось в BetBoom после 30 сентября?

Кардинально в BetBoom ничего не поменялось. Конечно, мы убрали все ставки на события, не касающиеся спорта. Напомню, у нас была возможность заключить пари на исход баттла Оксимирона и Луни и то, какая компания первая осуществит полет на Марс и также на многие другие неспортивные события.

Как теперь выбираете события для нестандартных линий?

Раньше было проще запускать новые линии: находишь хайповую новость и анализируешь, насколько это будет интересным. Сейчас ставки на неспортивные события запрещены, поэтому мы глубже анализируем статистику по матчам и находим интересные и нетривиальные события в них. Например, мы делали линию на гол Луценко головой, потому что именно по голам головой он был рекордсменом РПЛ в прошлом сезоне (9 голов – прим. Betting Insider)

Дэйна Уайт объявил о бое Хабиб против Фергюсона 12 марта – как быстро вы сможете дать линию? Ты уже говорил – это возможность букмекеров попадать в повестку спортивных медиа.

Все очень по-разному, открытие линий зависит от объема информации на событие. Поэтому где-то мы можем дать предложения для ставок в течение часа, а где-то может доходить до суток и более. Например, недавно мы впервые открыли линию на Russian Drift Series, соревнования по которой прошли в Сочи. Процесс занял около суток.

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