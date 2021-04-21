Кто выйдет в финал Кубка России? Ставь на матч «Локо» — ЦСКА с фрибетами до 1000 рублей!

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«Локо» и ЦСКА встретятся уже в третий раз в сезоне. Кто выйдет в финал Кубка России? Узнаем уже сегодня в 18:30!

Мы собрали главные тренды к этому матчу. Повторите одну из ставок? Используйте фрибеты до 1000 рублей от BetBoom, чтобы не рисковать реальными деньгами.

1. П1 – 2.80. У «Локо» 9 побед подряд в официальных матчах. + «Локо» выиграл все три последних матча против ЦСКА.

2. Обе забьют (да) – 1.79. Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей ЦСКА;

3. Гол Смолова – 3.10. Федор Смолов забил 5 голов в 6-ти последних играх.

4. ТМ (2,5) – 1.64. Ставка зашла в 6-ти из 7-ми последних матчей между этими командами.