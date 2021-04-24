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Сможет ли «Челси» выиграть «Вест Хэм» и закрепиться на 4-м месте в таблице? Узнаем в 19:30!

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1. ТБ (2,5) – 2.06. Ставка сыграла в 4 последних матчах «Вест Хэма».

2. П2 – 1.73. «Челси» непобедим в 9-ти последних гостевых матчах АПЛ.

3. ОЗ: Да – 1.92. За 2 последних очных матча между «Челси» и «Вест Хэмом» было забито 8 голов.





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