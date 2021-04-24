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«Вест Хэм» — «Челси»: получи фрибет 1000 рублей! Начало матча в 19:30 ⏰

автор Сергей Рябкин

🎁 + победа «Челси» = 1730 рублей!

Сможет ли «Челси» выиграть «Вест Хэм» и закрепиться на 4-м месте в таблице? Узнаем в 19:30!

(5.25«Вест Хэм» – «Челси» (1.73)

Не привыкли ставить на исходы? Мы все предусмотрели, собрав интересные тренды к сегодняшнему матчу. Используйте фрибет 1000 рублей от BetBoom, чтобы не рисковать реальными деньгами. 

1. ТБ (2,5)  2.06. Ставка сыграла в 4 последних матчах «Вест Хэма».

2. П2  1.73. «Челси» непобедим в 9-ти последних гостевых матчах АПЛ.

3. ОЗ: Да  1.92. За 2 последних очных матча между «Челси» и «Вест Хэмом» было забито 8 голов.  


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