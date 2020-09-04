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«Зенит» – фаворит Кубка России, «Спартак» даже не в топ-5. Обновленные кэфы на победителя турнира после жеребьевки

На жеребьевке элитного раунда Бетсити Кубка России были определены 10 групп по три команды, которые сыграют между собой по одному матчу. Подобная мера должна заменить 1/32 и 1/16 этапы турнира.

В группах будут не попавшие в еврокубки команды из РПЛ, а также клубы из ФНЛ и ПФЛ. Представители Премьер-лиги будут выступать в качестве гостевой команды.

В 1/8 финала Бетсити Кубка России попадут 10 победителей своих групп. Команды присоединятся к шести командам Премьер-лиги, попавших в еврокубки сезона-2020/21.

Букмекеры уже представили линию на победителя турнира. Полный список выглядит следующим образом:

Без каких-либо сомнений букмекеры отдают свое предпочтение московским клубам в качестве потенциального победителя турнира. Линия на специальные события Кубка России представлена ниже:

  • Команда из Москвы победитель: да – 1.9, нет – 1.8 
  • Команда из ЮФО победитель: да – 3.4, нет – 1.27
  • Любая команда выиграет чемпионат и кубок: да – 4.2, нет – 1.19 
  • «Зенит» выиграет чемпионат и кубок: да – 5.3, нет – 1.12 
  • Команда из ФНЛ победитель: да – 10, нет – 1.02

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Источник главного изображения: ФК «Спартак»

Источник изображения внутри статьи: ФК «Локомотив»

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Людмила Лудоманова80% WR1.76% ROI
2.01Победит Сборная России по футболу
Венгрия — Россия|Лига наций УЕФА
Венгрия — Россия|Лига наций УЕФА
Всем добрый вечер!

🇷🇺 Для меня Россия в данном матче выглядит куда более предпочтительным кандидатом на победу в сравнении с Венграми.

🇭🇺 У венгров хорошая мощная команда, но я все равно считаю, что Россия сможет забрать три очка как минимум из-за того, что большинство наших игроков выступают в РПЛ и находятся в хорошей форме⚽️

Смею предположить, что обе команды забьют мячи, но по итогу встречи Россия победит 1-2
0
Повторить за 2.09
Букмекерская жила63.6% WR0.45% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Испания — Украина|Лига наций УЕФА
Испания — Украина|Лига наций УЕФА
На бумаге Испания выступает в качестве явного и, возможно, очевидного фаворита в данном противостоянии, но по последним матчам этих двух команд в лиге наций мы можем сделать вывод, что они в принципе равны по игре в данный момент.

Вне всяких сомнений испанцы явно превосходят украинцев по качеству исполнителей, но лично я предпочту украинцев испанцам в вопросе построенной игры.

Считаю, что обе команды обменяются мячами, а дальше уже будь, что будет.
0
Повторить за 2.03
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