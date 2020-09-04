«Зенит» – фаворит Кубка России, «Спартак» даже не в топ-5. Обновленные кэфы на победителя турнира после жеребьевки

На жеребьевке элитного раунда Бетсити Кубка России были определены 10 групп по три команды, которые сыграют между собой по одному матчу. Подобная мера должна заменить 1/32 и 1/16 этапы турнира.
В группах будут не попавшие в еврокубки команды из РПЛ, а также клубы из ФНЛ и ПФЛ. Представители Премьер-лиги будут выступать в качестве гостевой команды.
В 1/8 финала Бетсити Кубка России попадут 10 победителей своих групп. Команды присоединятся к шести командам Премьер-лиги, попавших в еврокубки сезона-2020/21.
Букмекеры уже представили линию на победителя турнира. Полный список выглядит следующим образом:
- «Зенит» – 3.8
- «Локомотив» – 5.5
- «Краснодар» – 7
- «ЦСКА» – 7
- «Динамо» – 9
- «Спартак» – 10
- «Ростов» – 12
Без каких-либо сомнений букмекеры отдают свое предпочтение московским клубам в качестве потенциального победителя турнира. Линия на специальные события Кубка России представлена ниже:
- Команда из Москвы победитель: да – 1.9, нет – 1.8
- Команда из ЮФО победитель: да – 3.4, нет – 1.27
- Любая команда выиграет чемпионат и кубок: да – 4.2, нет – 1.19
- «Зенит» выиграет чемпионат и кубок: да – 5.3, нет – 1.12
- Команда из ФНЛ победитель: да – 10, нет – 1.02
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Источник главного изображения: ФК «Спартак»
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