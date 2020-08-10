«Ростов» подписал соглашение с новым беттинг-партнером – BetCity

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Букмекерская компания BetCity и футбольный клуб «Ростов» подписали партнерское соглашение на три сезона. Сотрудничество распространяется на все матчи РПЛ, матчи Бетсити Кубка России и Лиги Европы.

«Ростов» — один из самых стремительно развивающихся проектов нашего футбола. Большие задачи, которые перед собой ставит этот клуб, созвучны амбициям Бетсити», – заявил Александр Чавкин, генеральный директор BetCity.



Напомним, что в июле BetCity стал титульным спонсором Кубка России по футболу.

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