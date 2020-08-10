Betting Insider

«Ростов» подписал соглашение с новым беттинг-партнером – BetCity

Источник изображения: http://www.fc-rostov.ru/press/...

Букмекерская компания BetCity и футбольный клуб «Ростов» подписали партнерское соглашение на три сезона. Сотрудничество распространяется на все матчи РПЛ, матчи Бетсити Кубка России и Лиги Европы

«Ростов» — один из самых стремительно развивающихся проектов нашего футбола. Большие задачи, которые перед собой ставит этот клуб, созвучны амбициям Бетсити», – заявил Александр Чавкин, генеральный директор BetCity.

Напомним, что в июле BetCity стал титульным спонсором Кубка России по футболу. 

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Рубин — Локомотив|РПЛ
Локомотив в суперкубке показал хорошую игру против Зенита. Возможно даже Смолов выйдет в основе, на что я собственно надеюсь. Железнодорожникам всегда было сложно играть против Рубина, а теперь ещё и Слуцкий шатает тренерское кресло в Казани - мотиватор он великолепный (Хвича теперь летает по полю как дикий орел). Скорее всего много голов в очко Гиля не пропустит, но Локомотив как более сыгранный коллектив должен брать победу и доказывать что он достоин ЛЧ.
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Константин Генич55.9% WR-2.25% ROI
2.08Обе команды забьют - Да
Рубин — Локомотив|РПЛ
Рубин — Локомотив|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ-Да в матче «Рубин» — «Локомотив». Вот его доводы:

В «Локомотиве» все вылезает наружу. Встреча с болельщиками превратилась в вендетту, выяснение отношений с Василием Кикнадзе, который и сам сорвался. Это все находит реакцию и у игроков, которые все это видели вживую, тоже при этом присутствовали. Они тоже свое недовольство высказали. Возможно, это повлияет на внутреннее состояние команды, химию.

«Рубин» тоже укрепился. И Шатов присоединился, и Деспотович, и Меркулов. «Рубин» стал покрепче. Если вспомнить ту игру с «Локо», то у «Рубина» и тогда было достаточно моментов, чтобы попробовать что-то реализовать в атаке.

Источник: РБ
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