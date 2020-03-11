💰 10 000 рублей на твоем счету – дарим бонус для ставки на любой матч! 🎁

10 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ – ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКЕ
В прошлом году ЛЧ – это был турнир камбеков. Подтвердят ли команды тенденцию в этом сезоне? Сегодня на этот вопрос ответят команды Клоппа и Тухеля.
Чтобы не ошибиться со ставкой, и наслаждаться футболом без лишних переживаний, специально для вас мы подготовили уникальную статистику, которая поможет с выбором пари.
«Ливерпуль» – «Атлетико»
- П1 – 25%
- ИТ1Б (1,5) – 18%
- ОЗ (да) – 7%
- П2 – 7%
- Х2 – 4%
«ПСЖ» – «Боруссия»
- П1 – 29%
- П2 – 10%
- ОЗ + ТБ (2,5) – 8%
- ОЗ (да) – 7%
- Х2 – 5%
ЛЧ + BETTING INSIDER = 10 000 РУБЛЕЙ НА ВАШЕМ СЧЕТУ
Предложение действует только для новых клиентов. Нужно:
- Зарегистрироваться;
- Внести депозит не менее 500 рублей;
- Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита;
- Получить 10 000 на свой счет.