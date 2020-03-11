💰 10 000 рублей на твоем счету – дарим бонус для ставки на любой матч! 🎁

Betting Insider

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10 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ – ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКЕ

В прошлом году ЛЧ – это был турнир камбеков. Подтвердят ли команды тенденцию в этом сезоне? Сегодня на этот вопрос ответят команды Клоппа и Тухеля. 

Чтобы не ошибиться со ставкой, и наслаждаться футболом без лишних переживаний, специально для вас мы подготовили уникальную статистику, которая поможет с выбором пари.

«Ливерпуль» – «Атлетико»

«ПСЖ» – «Боруссия»

ЛЧ + BETTING INSIDER = 10 000 РУБЛЕЙ НА ВАШЕМ СЧЕТУ

Предложение действует только для новых клиентов. Нужно:

  1. Зарегистрироваться;
  2. Внести депозит не менее 500 рублей;
  3. Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита;
  4. Получить 10 000 на свой счет.
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