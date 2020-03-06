Betcity нашли оригинальный способ запуска линии на матч «Зенит» – «Спартак»

В последние дни разгораются споры об изъянах регламента Кубка России. Ситуация такова, что вышедшие в полуфинал «Зенит» и «Спартак» не могут определить на чьем поле пройдет встреча. На данный момент это определить не могут и в РФС.

На команды, по сути, это пока никак не влияет, но у букмекерских компаний возникла пауза с запуском линии столь ожидаемого матча. Оно и понятно — коэффициенты будут сильно разниться в зависимости от места проведения встречи.

Компания Betcitу первая придумала как поступить в этой ситуации. Аналитики запустили сразу два практически одинаковых события в линию: «Спартак» - «Зенит» и «Зенит» - «Спартак» с разницей в месте проведения матча. Теперь клиенты компании могут уже сейчас сделать ставку на любимую команду, а в случае если они ошибутся с местом проведения, то средства вернутся на их лицевые счета.

Таким образом, аналитики Betcity делают свою линию по-настоящему качественным букмекерским продуктом, позволяя клиентам компании ставить заблаговременно.

Betting Insider рекомендует играть в Betcity – в компании лучшая линия на букмекерском рынке.

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