В эти выходные великий и ужасный Конор Макгрегор вернется в октагон. На турнире UFC 246 ему будет противостоять Дональд Серроне. Ажиотаж вокруг этого боя колоссальный, и в БК BetCity тоже не смогли обойти его стороной – они организовали конкурс в своей группе в ВК.



Угадай результат боя и выиграй 1000 рублей на бонусный счет! Свой прогноз нужно сделать в специальной теме.



Выбираем ОДИН из двух форматов прогноза:



1) Кто, в каком раунде и как (нокаут, болевой, дисквалификация и т. п.) одержит победу (пример с статье);

2) Кто победит по очкам/либо ничья (если досрочной победы не будет).



Что нужно сделать еще:

иметь подлинный открытый аккаунт в ВК с личной фотографией, настоящими именем и фамилией;

быть совершеннолетним;

сделать репост записи в группе Betcity до окончания приема прогнозов и не удалять до оглашения результатов.

💰 По 1000 рублей на бонусный счет получат первые ТРИ участника, угадавшие результат поединка.



⏰ Завершение приема прогнозов: 19 января в 05:30 (мск).

🏆 Объявление результатов: 20 января.

