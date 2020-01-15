Betting Insider

👊🏻 Конор – Серроне. Угадай результат боя и выиграй 1000 рублей – участвуй в конкурсе в ВК! 🎁

⚡️ ВЫИГРАЙ 1000 РУБЛЕЙ НА БОНУСНЫЙ СЧЕТ! ⚡️

В эти выходные великий и ужасный Конор Макгрегор вернется в октагон. На турнире UFC 246 ему будет противостоять Дональд Серроне. Ажиотаж вокруг этого боя колоссальный, и в БК BetCity тоже не смогли обойти его стороной – они организовали конкурс в своей группе в ВК.

Угадай результат боя и выиграй 1000 рублей на бонусный счет! Свой прогноз нужно сделать в специальной теме.


Выбираем ОДИН из двух форматов прогноза: 

1) Кто, в каком раунде и как (нокаут, болевой, дисквалификация и т. п.) одержит победу (пример с статье); 
2) Кто победит по очкам/либо ничья (если досрочной победы не будет). 

Что нужно сделать еще:

  • иметь подлинный открытый аккаунт в ВК с личной фотографией, настоящими именем и фамилией; 
  • быть совершеннолетним; 
  • сделать репост записи в группе Betcity до окончания приема прогнозов и не удалять до оглашения результатов.

💰 По 1000 рублей на бонусный счет получат первые ТРИ участника, угадавшие результат поединка. 

⏰ Завершение приема прогнозов: 19 января в 05:30 (мск).
🏆 Объявление результатов: 20 января.

⚡️ ВЫИГРАЙ 1000 РУБЛЕЙ НА БОНУСНЫЙ СЧЕТ! ⚡️

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