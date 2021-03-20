Как зарабатывать на ставках? Топ-5 книг о беттинге

Смотрели фильм «Назад в будущее 2»? Самые ярые поклонники этого кино точно помнят момент, когда главный герой Марти Макфлай возвращался в прошлое и делал ставки, заранее зная исход всех игр. В этом ему помогал целый сборник, в котором были известны результаты всех спортивных событий за последние 50 лет. Книга называлась «Спортивный Альманах 1950-2000».





В декабре 2019, последнюю копию этой книги купили за $8,320.

Но можно ли много заработать на ставках, не изобретая машину времени и не отправляясь в прошлое? Мы взяли 5 книг о беттинге, которые доказывают, что это возможно.

5. «Секреты «акулы» из Лас-Вегаса. Иван Гольденберг (2018)





Эта книга написана в формате интервью с известным гандикапером под псевдонимом «Акула». История этого человека действительно удивляет, ведь он смог поднять $4 млн со стартового капитала в $50 000. В США его даже прозвали «величайшим беттором в истории». В этой книге он подробно делится своей стратегией игры, хотя и не верит, что его успехи кому-то по силам повторить.

4. «Футболоматика». Дэвид Самптер (2018)





Название книги – симбиоз главных увлечений автора: футбола и математики. Сам Самптер является профессором в области математики, поэтому многие вещи здесь разглядываются с точки зрения чисел и кибернетики. Здесь много всего рассказано об особенностях работы букмекерского бизнеса. Также в книге есть анализ игры Криштиану Роналду за мадридский «Реал» и секрет успеха киевского «Динамо» под руководством Валерия Лобановского.

3. «Искусство ставить на спорт». Эндрю Брокер, Стивен Харрис, Йоаким Марнитц (2016)





Книга идеально подходит для новичков. В ней есть определение для каждого термина, который может показаться непонятным для новичка. Ее создавали при поддержке букмекерской конторы «Лига Ставок». В книге содержится множество историй и советов для ставок от известных комментаторов: Бубнова, Стогниенко и Генича.

2. «Сигнал и шум». Нейт Сильвер (2019)

В этой книге автор рассказывает о том, каким прогнозам можно верить, а какие стоит пропускать мимо ушей. В книге больше всего рассказывается о бейсболе и других популярных в США видах спорта. Поэтому, если вы хотите получше в них разобраться, эта книга – отличная возможность прокачать свои знания!



1. «Руководство 80-процентника» (2011)





«Это не занятие для трусов» – вот как автор характеризует беттинг. Хоть эта книга и является самой старой в списке, но за 10 лет она ни чуть не потеряла в актуальности. Стратегия, которая основана на идеях из этой книги, до сих пор является одной из самых часто используемых среди продвинутых капперов. В книге автор предостерегает своих читателей от самых грубых ошибок в беттинге, а также дает кучу полезных советов.

Как вы считаете, что больше влияет на выигрыш: знания или удача? Пишите свое мнение в комментариях