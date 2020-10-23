Что посмотреть о ставках на спорт? Не только «Острые козырьки»: два фильма Гая Ричи и еще 7 фильмов

Беттинг и гэмблинг в кино – это совсем не запретная тема. Индустрия азарта на экране часто пересекался с криминалом. А этот закрытый мир всегда интересовал публику и самое главное – собирал кассу..

Где-то ставки на спорт были обыграны лишь эпизодически, а где-то беттинг – в центре сюжета. Betting Insider собрал 10 лучших фильмов и сериалов об азарте.

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Va-банк (2013) (IMDb – 5.6)

Молодой студент пытается выиграть деньги в крупном онлайн-казино для оплаты учебы в колледже. В итоге он «сливает» весь свой банк и решает найти владельца казино, чтобы доказать, что проигрыш был нечестным. Тема ставок в фильме поднимается лишь отдельными моментами, зато во всей ленте показывается, как работает индустрия азартных игр.

Большой куш (2000) (IMDb – 8.3)

Второй большой фильм Гая Ричи пропитан «черным» беттингом. Тут вам и договорные бои, и ограбление букмекерской конторы, и бесконечные разборки криминальных авторитетов. Фильм получил высокие оценки критиков и стал культовым для поколения начала нулевых. В главных ролях – молодые Джейсон Стейтем и Брэд Питт.

Афера (1973) (IMDb – 8.3)

У фильма 7 Оскаров. «Афера» стала классикой в жанре «фильм-ограбление». Лента четко передает атмосферу Америки 30-х. Фильм собрал огромные для тех времен $156 млн в прокате в США. История «Аферы» – это история двух друзей аферистов, пытающихся отомстить главе мафии, который убил их общего друга. Герои в качестве мести пытаются обанкротить его букмекерскую контору одной ставкой.

Деньги на двоих (2005) (IMDb – 6.3)

Если вы искали фильм только о ставках на спорт, то «Деньги на двоих» – самый известный из них. В ролях: Аль Пачино, Мэттью Макконахи, Рене Руссо. Для любителей глубокой аналитики в ставках – это фильм из разряда «must see».

Хардбол (2001) (IMDb – 6.4)

Чтобы расплатиться по долгам и завязать с беттингом, герой устраивается на работу детским тренером. Фильм прекрасно зайдет любителям слезных драм и коротких американских историй. Главную роль исполняет Киану Ривз, который только-только снялся в «Матрице».

Неограненные алмазы (2019) (IMDb – 7.4)

Фильм стоит посмотреть хотя бы ради шикарной игры Адама Сэндлера. Многие критики признают, что тут Сэндлер сыграл лучшую роль в карьере. Фанатам баскетбола, НБА и ставок на спорт фильм – обязателен к просмотру. Вряд ли где-то еще вы увидите, как человек ставит чемпионский перстень Кевина Гарнетта на победу «Бостон Селтикс».

Человек, который изменил все (2011) (IMDb – 7.6)

Фильм напрямую не связан со ставками, однако прекрасно показывает, как в мире беттинга переоцениваются команды и игроки со звездным статусом. «Человек, который изменил все» имеет 6 номинаций на «Оскар», 4 номинации на «Золотой глобус». Обязательно смотреть любителям поставить на «Реал» в игре с «Шахтером»!

Костолом (2001) (IMDb – 6.5)

Картина не несет особой смысловой нагрузки – смотреть ее можно в любой компании и в любом состоянии. Ребята «рубятся» в футбол прямо в тюрьме и принимают ставки на свои игры. Договорные матчи, беспредел со стороны надзирателей, «сливы» игр взамен на свободу – все это вы увидите в фильме Гая Ричи (да, опять режиссура стильного англичанина).

Баффало-66 (1998) (IMDb – 7.5)

Каждый раз, когда вы переживаете из-за проигранной ставки, знайте, что есть фильм про человека, который отсидел 5 лет в тюрьме, чтобы погасить долг за проигранное пари. Отличный фильм, показывающий, что чрезмерная страсть к азартным играм может сделать с человеком.

Острые козырьки (2013) (IMDb – 8.8)

Навряд ли тут нужны дополнительные рецензии. Это один из лучших сериалов не просто о беттинге, а в истории. В «Острых козырьках» вы увидите, как зарождался игорный бизнес, и какими были букмекеры в начале XX века.

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