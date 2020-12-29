Betting Insider

Betting Insider Awards 2020! Награждаем лучших пользователей – раздаем 22 000 рублей

Всем привет! Это Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider.

Какие же вы крутые! Комьюнити – это важнейшая часть Betting Insider. Каждый день это: 26 000 ставок и 6000 сообщений в чатах. И все это в год, когда на два месяца из спорта остался только чемпионат Беларуси. Несмотря ни на что, 2020-й стал не менее легендарным ни по событиям, ни по цифрам, чем прошлый год.

Именно поэтому нам не хватило старых четырех номинаций, чтобы подвести итоги года – теперь это топ-клуб из 11 лучших пользователей, которые получат по 2000 рублей фрибетами в bwin!

Для того, чтобы получить приз, напишите на почту ryabkin@sports.ru письмо с темой «Призер Betting Insider Awards 2020» и укажите номер телефона, с которым регистрировались в bwin.

💬 Комментатор года

Стало известно о дисквалификации игроков дубля «Сочи», а накануне сборная России проиграла Сербии (0:5)? «Вчера вся сборная на тотализаторе сыграла», – гениальный комментарий одного из наших пользователей. Нет, он не стал победителем номинации, но его пример показывает, новости и прогнозы – не единственное, что достойно прочтения.

Мы читаем и любим ваши комментарии, они – 🔥! А больше всех зажег в 2020-м – AVDOVV. К этому моменту он сделал ровно 6000 комментариев. Красиво, да? Черданцев, Генич и скоростные аргентинские комментаторы – в сторону!

⌨️ Чаттер года

Чат – активнейшая среда на Betting Insider. Тысячи сообщений ежедневно, обсуждения ставок в лайве и советы новичкам. Капперы, которые общаются в чате – вы красавчики!

Ну, а самый активный чаттером в этом году стал – ISКA STAVIТ! В главном и всех матчевых чатах вместе он оставил 25 850 сообщений.

🤔 Тестер года

Продолжаешь верить прогнозам Черданцева или хочешь выяснить действительно ли Генич так хорош? Повторять чьи-то прогнозы не стыдно – за результат все равно отвечать своим кошельком. 

Больше всех прогнозов (3542) затестил – Николай Никонов5!

📚 Читатель года

В блоге каждый день выходят материалы: тренды, стратегии, материалы о бизнесе и спортивные новости. За год мы написали более 2000 постов! Все это – для вас. Спасибо, что читаете, комментируете, участвуете в тестах и опросах. Вы – лучшие!

Больше и увлеченнее всех их читал – maksim-corvus. Чтобы прочитать все он потратил более 583 минут.

👍 Лайкер года

Быть ценителем – тоже большое дело! Чем больше лайков, тем выше прогноз поднимается в ленте, и его видят больше других игроков. Делаешь добро другим? Мы считаем, что это заслуживает поощрения! 👏

Активнее других в этом году расставлял лайки – Tina☀️. Он поставил 👍🏻 1466 прогнозам.

💃🏻🕺🏻 Селебрити года

Получать лайки не только приятно, но и выгодно – мы наградим пользователя, прогнозы которого вам нравились больше всех в 2020-м!

AKS ставит получил больше всех лайков – 3194 лайков!

🔂 Лидер года

А чтобы повторяли твои прогнозы, необязательно быть экспертом из телека. На главной странице каждого топ-матча тв-комметаторы соперничают с обычными пользователями.

Лидером Betting Insider по этому показателю стал – PlayNow. Его ставки повторяли 5765 раз!

🤩 Инфлюенсер года

Betting Insider – это не только виртуальный букмекер, а многотысячное сообщество любителей ставок на спорт! Подробные описания к прогнозам, комменты и общение в чатах – все это помогает набирать подписчиков. А лучших из лучших мы сталкиваем с экспертами в баттлах и рассказываем о них в социальных сетях. 

Medvedь – топ-пользователь, на которого подписывались больше всего в этом году.

🤘 Ставочник года

В 2020-м году мы пережили страшное – на два месяца остановился весь большой спорт. Оставалось смотреть и ставить только чемпионат Беларуси. Зато, когда вернулись топ-чемпионаты, вы отыгрались по полной.

Каппер, который не упускал возможность ставить и заключил больше всех пари – Druh08!

💰 Типстер года

Главный показатель в ставках – это ROI. И прибыль нужно показывать не на десятке прогнозов, а на более существенной дистанции. Вот гений, который показал лучший результат, сделав 365+ ставок – Margo&Andrey!


🏆 Призер года

Мы ценим и поощряем комьюнити: лучшие прогнозисты ежемесячного рейтинга в 2020-м разделили более 836 000 рублей, а победители конкурсов в соцсетях получили более 120 000 рублей.

Футбольный эксперт попал в топ только в январе, но на дистанции – у него лучший ROI и прогнозов с описанием больше, чем дней в году! Поздравляем 👏

Комментарии
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FACE
65.9% WR-0.9% ROI
Оп, сегодня получил письмо, что могу победить в номинации Читатель года – в схеме на позиции любимого Ван Дейка 🔥 Всем, кто тоже претендует на награду, удачи!
Ответить
J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
А какие награды будут?
Ответить
Саня Томск
36.8% WR-3.27% ROI
Когда , интересно,начнут места распределять?🤔
Ответить
Сeргей Рябкин
58.3% WR3.17% ROI
Саня ТомскКогда , интересно,начнут места распределять?🤔
Уже совсем скоро 😉
Ответить
vprognozi
63.6% WR2.91% ROI
не помешал бы:)
Ответить
⚽️ Татьяна 😈
54.8% WR3.54% ROI
Всем удачи 😉😘
Ответить
Dj3000
55.3% WR-8.08% ROI
⚽️ Татьяна 😈Всем удачи 😉😘
Взаимно:) Думаю, у вас есть неплохие шансы взять одну из номинаций.
Ответить
⚽️ Татьяна 😈
54.8% WR3.54% ROI
Dj3000Взаимно:) Думаю, у вас есть неплохие шансы взять одну из номинаций.
Было бы не плохо 😉 я была бы сумасшедше рада 🤪
Ответить
Dj3000
55.3% WR-8.08% ROI
Та самая Машка
Его обсуждать и самому писать - немного разные вещи :)
Ответить
👣ttttstststtts
39.8% WR-1.37% ROI
⚽️ Татьяна 😈Было бы не плохо 😉 я была бы сумасшедше рада 🤪
Думаю,Вам стоит подготовиться заранее)
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В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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