Betting Insider Awards 2020! Награждаем лучших пользователей – раздаем 22 000 рублей

Всем привет! Это Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider.

Какие же вы крутые! Комьюнити – это важнейшая часть Betting Insider. Каждый день это: 26 000 ставок и 6000 сообщений в чатах. И все это в год, когда на два месяца из спорта остался только чемпионат Беларуси. Несмотря ни на что, 2020-й стал не менее легендарным ни по событиям, ни по цифрам, чем прошлый год.

Именно поэтому нам не хватило старых четырех номинаций, чтобы подвести итоги года – теперь это топ-клуб из 11 лучших пользователей, которые получат по 2000 рублей фрибетами в bwin!

Для того, чтобы получить приз, напишите на почту ryabkin@sports.ru письмо с темой «Призер Betting Insider Awards 2020» и укажите номер телефона, с которым регистрировались в bwin.

💬 Комментатор года

Стало известно о дисквалификации игроков дубля «Сочи», а накануне сборная России проиграла Сербии (0:5)? «Вчера вся сборная на тотализаторе сыграла», – гениальный комментарий одного из наших пользователей. Нет, он не стал победителем номинации, но его пример показывает, новости и прогнозы – не единственное, что достойно прочтения.

Мы читаем и любим ваши комментарии, они – 🔥! А больше всех зажег в 2020-м – AVDOVV. К этому моменту он сделал ровно 6000 комментариев. Красиво, да? Черданцев, Генич и скоростные аргентинские комментаторы – в сторону!

⌨️ Чаттер года

Чат – активнейшая среда на Betting Insider. Тысячи сообщений ежедневно, обсуждения ставок в лайве и советы новичкам. Капперы, которые общаются в чате – вы красавчики!

Ну, а самый активный чаттером в этом году стал – ISКA STAVIТ! В главном и всех матчевых чатах вместе он оставил 25 850 сообщений.



🤔 Тестер года

Продолжаешь верить прогнозам Черданцева или хочешь выяснить действительно ли Генич так хорош? Повторять чьи-то прогнозы не стыдно – за результат все равно отвечать своим кошельком.

Больше всех прогнозов (3542) затестил – Николай Никонов5!



📚 Читатель года

В блоге каждый день выходят материалы: тренды, стратегии, материалы о бизнесе и спортивные новости. За год мы написали более 2000 постов! Все это – для вас. Спасибо, что читаете, комментируете, участвуете в тестах и опросах. Вы – лучшие!

Больше и увлеченнее всех их читал – maksim-corvus. Чтобы прочитать все он потратил более 583 минут.

👍 Лайкер года

Быть ценителем – тоже большое дело! Чем больше лайков, тем выше прогноз поднимается в ленте, и его видят больше других игроков. Делаешь добро другим? Мы считаем, что это заслуживает поощрения! 👏

Активнее других в этом году расставлял лайки – Tina☀️. Он поставил 👍🏻 1466 прогнозам.

💃🏻🕺🏻 Селебрити года

Получать лайки не только приятно, но и выгодно – мы наградим пользователя, прогнозы которого вам нравились больше всех в 2020-м!

AKS ставит получил больше всех лайков – 3194 лайков!

🔂 Лидер года

А чтобы повторяли твои прогнозы, необязательно быть экспертом из телека. На главной странице каждого топ-матча тв-комметаторы соперничают с обычными пользователями.

Лидером Betting Insider по этому показателю стал – PlayNow. Его ставки повторяли 5765 раз!



🤩 Инфлюенсер года

Betting Insider – это не только виртуальный букмекер, а многотысячное сообщество любителей ставок на спорт! Подробные описания к прогнозам, комменты и общение в чатах – все это помогает набирать подписчиков. А лучших из лучших мы сталкиваем с экспертами в баттлах и рассказываем о них в социальных сетях.

Medvedь – топ-пользователь, на которого подписывались больше всего в этом году.

🤘 Ставочник года

В 2020-м году мы пережили страшное – на два месяца остановился весь большой спорт. Оставалось смотреть и ставить только чемпионат Беларуси. Зато, когда вернулись топ-чемпионаты, вы отыгрались по полной.

Каппер, который не упускал возможность ставить и заключил больше всех пари – Druh08!

💰 Типстер года

Главный показатель в ставках – это ROI. И прибыль нужно показывать не на десятке прогнозов, а на более существенной дистанции. Вот гений, который показал лучший результат, сделав 365+ ставок – Margo&Andrey!





🏆 Призер года

Мы ценим и поощряем комьюнити: лучшие прогнозисты ежемесячного рейтинга в 2020-м разделили более 836 000 рублей, а победители конкурсов в соцсетях получили более 120 000 рублей.

Футбольный эксперт попал в топ только в январе, но на дистанции – у него лучший ROI и прогнозов с описанием больше, чем дней в году! Поздравляем 👏