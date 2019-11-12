Интервью с сотрудником букмекерской конторы: как туда попасть, каким будет беттинг в 2025-м, есть ли договорняки и что общего между ставками и виагрой

Betting Insider продолжает знакомить пользователей со ставочной индустрией. Мы уже рассказывали о популярности ставок в Европе, предпочтениях игроков в СНГ и объеме ставок в России. На очереди – интервью с человеком, который много лет проработал в гэмблинг-отрасли. Он называет себя Андрей, предпочитая не раскрывать фамилию.



Привет! Расскажи, как давно ты работаешь в беттинге.

С 2016 года я работал в «Лиге Ставок» и иностранных букмекерских компаниях, занимался развитием партнерских программ букмекеров. В связи с переездом в США ушел со всех занимаемых позиций.

Как ты вообще оказался в беттинге?

Довольно стандартно: разместил свое резюме в профильных сайтах по поиску работы, написал посты на своих страничках Facebook и Linkedin. Со мной связалось кадровое агентство и предложило вакансию. Затем было несколько собеседований, полиграф… И вот, я вышел на работу.

Какие тебе поставили задачи?

Работа заключалась в налаживании сотрудничества с интернет-площадками, размещающими информацию о букмекерах и ставках. Моей специализацией был формат работы по принципу разделения прибыли (Revenue Share), то есть часть прибыли по привлеченным клиентам мы отдавали площадкам, которые их привлекли.





Партнерские программы: как букмекеры привлекают игроков с помощью спортивных сайтов

Маркетинговый бюджет «Лиги Ставок» – десятки миллионов евро в год. Зачем им партнерки?

Партнерка и маркетинговый бюджет – неразделимые понятия в беттинге. Партнерка является частью бюджета, наряду с другими каналами, размещением рекламы. Каналы дополняют друг друга, создавая единый поток клиентов.

И как много было таких площадок? Были ли проекты, которые целиком существовали за счет привлеченных в «Лигу Ставок» игроков?

Точное число не назову, но это сотни площадок. Да, были и такие, которые выживали только за счет нас.

Другой способ заработка площадок – модель CPA, при которой сайт зарабатывает деньги вне зависимости от того, сколько проиграли его аффилейты. Revenue Share, CPA - что предпочитали вебмастера?

Я бы сказал, что соотношение было где-то между 60% на 40% в пользу Revenue Share.





И какими способами сайты завлекали игроков?

В целом, способы привлечения достаточно стандартны – премии, конкурсы, акции.

Интересный кейс – школа беттинга, в рамках которой у одного партнера была группа пользователей, каждому из которых регулярно начислялась на счет небольшая сумма. Параллельно партнер обучал эту группу различным стратегиям, вел журнал ставок. Так участники группы обучались беттингу бесплатно, да еще и с шансом выиграть.

При этом никто не мешал участникам вносить дополнительные суммы на счет самостоятельно, если они уверены в своих ставках.

Почему партнерка «Лиги Ставок», по сравнению с 1xbet, так и не завелась?

Почему не завелась? Мы выполняли, а чаще перевыполняли поставленные цели и показатели. Остальное зависело от того самого бюджета, о котором ты спрашивал.

Бюджет состоит из многих статей, и партнерка необязательно самая приоритетная расходная статья. Все зависит от того, какая у букмекера стратегия, как он расставляет приоритеты в расходах.

На рынке два десятка букмекеров – как выделиться? (спойлер: НЕ с помощью киберспорта)

Некоторые букмекеры, например Mostbet, сосредотачиваются на интернет-продвижении, отказываясь от рекламы на ТВ, дорогих контрактов с клубами и федерациями. Веришь ли ты, что такой подход может вывести в топ-5 букмекерского рынка?

Сильно сомневаюсь. Но я также сильно сомневаюсь, что Mostbet хочет попасть в топ-5 рынка. Скорее могу предположить, что он нацелен на специфическую нишу. И вот в ней Mostbet способен стать заметной фигурой без закупки медийной рекламы.

В российском беттинге значительная часть клиентов играет оффлайн. Сколько ни вкладывай в онлайн-партнерку, оффлайн-клиентов этим каналом привлечь в заметных количествах не получится. Если уйти в теорию, то любая B2C компания смотрит на структуру и объемы аудитории своих потенциальных клиентов и вкладывает ресурсы в разные каналы привлечения, эквивалентно той части своей аудитории, которую привлекает тот или иной канал.





Есть и другие алгоритмы, например концентрация на высокомаржинальных клиентах или, наоборот, упор на множество низкомаржинальных. Другой подход – целиться в специфическую нишу, перспективную в будущем, или же ту, в которой есть сильная экспертиза у сотрудников компании.

Одна из таких ниш – киберспорт. Несмотря на хайп, объем ставок на киберспорт уступает даже настольному теннису. Когда это изменится? Какое место займет киберспорт?

Киберспорт точно будет занимать места в топах по популярности среди других видов спорта, но когда – вопрос очень сложный. Слишком много факторов нужно учитывать. Например, влияние производителей и издателей игр. Считаю, что именно в диалоге с производителями игр может найтись ключ к резкому скачку популярности ставок на киберспорт.

Андрей работал в платежной системе и знает, когда заблокируют всех нелегальных букмекеров

До «Лиги Ставок» ты работал в Chronopay – расскажи об этом.

Рассказывать особо не о чем. Chronopay – один из корифеев на рынке платежных операторов РФ, стоявший у истоков приема платежей по банковским картам в СНГ. Собственно, мое знакомство с партнерскими программами началось именно там. Мне предложили запустить партнерскую программу с нуля, предварительно изучив опыт иностранных компаний, что я добросовестно и сделал.





Ты скептически отнесся к запрету переводов денег нелегальным букмекерам: «Будут разнообразные blackpay, whitepay, greenpay. Желтые, красные, малиновые.... Будут блочить одного, автоматом будут подключаться другой» – написал ты в Facebook. Ты правда считаешь, что нелегальный беттинг в России не победить?

Не совсем так. Я считаю, что пока он будет прибыльным, он непобедим, так как технически его очень сложно ограничить. Если говорить про онлайн-беттинг, то все упирается в возможности государства ограничивать свободу доступа в интернет и свободу перемещения денег в электронном виде. Оба этих фактора не контролируются российским государством на 100%, соответственно всегда будут возможности обойти ограничения для беттинга.

Всегда будут обходные пути для попадания на сайты букмекеров, и всегда будут платежные операторы, готовые подключить проведение платежей на сайты букмекеров за большую комиссию. Просто комиссия по нелегальным платежам выше, чем по легальным, но беттинг – высокомаржинальная сфера и он все равно будет рентабельным. Беттинг – как онлайн-продажа заменителей виагры: высокий спрос плюс высокая маржа способны преодолеть почти любые преграды.

Продвижение букмекеров в оффлайн – деньги на ветер? На самом деле нет

Ты веришь в оффлайн-маркетинг: журналы, раздача брошюр на матчах? Это работает? Как это посчитать?

Я твердо убежден, что если компания хочет привлекать и онлайн- и оффлайн-клиентов, она должна развивать каналы привлечения по обоим направлениям. И я верю в синергию оффлайн- и онлайн-маркетинга, как и в кросс-маркетинг.

Кроме того, лично мне нравится формат журнала, и я знаю, что у моих коллег из «Главной Ставки» получается делать его все лучше и лучше.





Подписание «Лигой Ставок» федераций регби, бадминтона, керлинга - зачем это? Это же никогда не окупится?

Если есть возможность поддержать российский спорт, почему этого не делать? Для компании, которая хочет внести свой вклад в развитие спорта, в популяризацию спорта и расширение аудитории потенциальных клиентов это мастхэв, хороший тон. Руководство «Лиги» искренне любит спорт, болеет за наших. Поддержка не самых популярных федераций – это хороший способ почувствовать, что не все в жизни нужно делать только ради денег.

По нашему опросу, у «Лиги Ставок» около 9% рынка с учетом нелегалов. Это так?

У меня нет точных данных на руках, но считаю что количество клиентов и выручка в РФ составляет двухзначное число в процентах.

О будущем. В ППС у метро откроют портал на «Камп Ноу»

Не секрет, что на наш рынок скоро выйдут крупные зарубежные игроки. Боитесь?

Зная моих коллег, не думаю, что они боятся. Скорее воспринимают это как вызов своим способностям и компетенциям. Позиции отечественного беттинга в РФ сильны и способны выдержать конкуренцию.

Как изменится беттинг в 2025-м? Будет больше линий? Можно будет делать ставки прямо с спортивных сайтов? ППС закроются?

Тут открывается большое пространство для фантазии… Будет больше линий, будет сегментация брендов под разные категории игроков, будут ставки со спортивных сайтов, с сайтов-партнеров, из соцсетей. Появится возможность самому предлагать букмекеру линии, которые быстро будут становится доступны всей аудитории игроков этого букмекера.





ППС не закроются, но скорее всего их станет меньше и они изменят свой формат, станут предлагать сервисы, недоступные в домашних условиях.

Например, зайдя в ППС и сделав ставку на футбольный матч, можно будет получить очки виртуальной реальности и провести этот матч прямо на поле, наблюдая за матчем изнутри, как видят его сами футболисты, переключаться между игроками.

Уже сейчас нечто подобное можно представить, а с развитием 5G , миниатюризации видеокамер, мощности обработки данных, технологий VR… Мне кажется, это будет возможным.

И последнее. Мы не могли не спросить работника букмекерской конторы о договорных матчах

Правда, что договорных матчей стало меньше? Замечали ли вы странные ставки на российский футбол за последние годы? Выплачивали ли выигрыши по таким матчам?

Вопрос не совсем ко мне, так как я был очень мало погружен в эту область. Я знаю только о жалобах сайтам-партнерам от игроков, поставивших на подобные матчи.

Обычная практика состояла в возврате поставленных средств на счет игрока без расчета ставки.

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