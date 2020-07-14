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Betway закрывает линию на трансферы игроков и призывает конкурентов поступить так же – это связано со скандалами вокруг Старриджа и Трипьера

Букмекерская контора Betway объявила о полном прекращении приема ставок на переход футболистов: решение обязательно к исполнению во всех странах, где есть пункты приема ставок Betway. Компания обратилась также к своим партнерам по бизнесу с призывом последовать ее примеру и закрыть подобные линии ставок.

Предполагается, что поводом для закрытия линии на трансферы могли стать резонансные дела Дэниела Старриджа и Кирана Триппьера, которые предлагали третьим лицам поставить на собственные переходы. В марте этого года Старридж был дисквалифицирован на 4 месяца и оштрафован на 83 тысячи евро за то, что раскрыл инсайдерскую информацию о своем возможном переходе в «Севилью», который в итоге не состоялся (примечательно, что летом 2019 года за подобные действия Старридж был изначально отстранен всего на 6 недель, однако повторное расследование привело к еще большей дисквалификации). Триппьера обвиняют в том, что тем же летом он выдал информацию близким друзьям о своем грядущем трансфере в «Атлетико»: cообщалось, что игроку дали время до 26 июня ответить на все претензии.

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Согласно правилу E8 о ставках в уставе Футбольной ассоциации Англии, никто из профессионалов (игрок, тренер или менеджер) не имеет права делать ставки на футбольные матчи и турниры, а также просить или подстрекать кого-то сделать ставки. Ассоциация подчеркивает, что вышеуказанным лицам запрещено ставить не только на события в матчах, но и на трансферы, составы команд, дисциплинарные меры, назначения и увольнения тренеров.

Глава отдела корпоративных коммуникаций Betway Алан Эджер заявил: «У Футбольной ассоциации есть строгие ограничения, и нам кажется, что идея ставок на переходы игроков в конкретные клубы привела к ряду скандалов. Учитывая, что для нас открыто множество рынков и линий ставок, считаем лучшим вариантом закрыть трансферные линии насовсем».

Оригинал

Перевел и адаптировал Марк Екимов

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Комментарии
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забавно, что следом вышел дайджест на 50 имен с кэфами,ахаха😂
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Источник: Ставка ТВ
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