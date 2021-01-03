​Главные инсайды 2020 года от Betting Insider: Смолов в «Сельте», Тинькофф РПЛ и перезапуск «Матч ТВ»

Куда мог перейти Алексей Миранчук в 2020 году? Какой экс-форвард «Юве» думал приехать в Россию? Как компания Тинькова стала главным спонсором российского чемпионата?



В 2020 году мы поделились с вами более 40 инсайдами из мира спорта и беттинга. Сегодня вспоминаем главные случившиеся и те, в которых что-то пошло не так.

🇪🇸 Аренда Смолова в «Сельту»

В январе прошлого года мы первыми сообщили о том, что Федор отправляется выступать в Ла Лигу.

Сейчас игрок уже вернулся в состав московского «Локомотива», а его командировка в Испанию прошла так:

14 матчей;

2 гола (забивал «Барселоне» и «Реалу» 💣);

После возвращения в Москву упал в трансферной стоимости с 7 до 4,5 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Смолова 3 забитых мяча в 12 матчах РПЛ. Стандартный сезон для Феди. Может быть, снова рвануть куда-нибудь на вторую половину сезона?

⚽️ Новый титульный спонсор РПЛ





В феврале 2020 года, мы сообщили о том, что у российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор, теперь официальное название чемпионата – Тинькофф РПЛ.

Контракт подписан до конца сезона-2021/22;

Сумма сделки – 300 млн рублей в год + 75 млн получит «Матч ТВ».

🙅‍♂️ Санкции против Шкурина

Одним из последних наших инсайдов ушедшего года стала информация о том, что Белорусская федерация футбола направила в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просит применить санкции к форварду московского ЦСКА Илье Шкурину. Все из-за неявки игрока в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы в сентябре 2020 года.

Слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года. Мы продолжаем следить за ситуацией.

🇮🇹 Куда мог перейти Миранчук, кроме «Аталанты»?

В январе прошлого года, мы сообщали о том, что «Милан» планировал заплатить за аренду Миранчука 3 млн евро. Однако этот трансфер заблокировал лично экс-тренер «Локо» Юрий Семин.

В июне стало известно, что с игроком контактировала «Фиорентина». Но переход так и не состоялся. Сага с трансфером Алексея длилась почти весь 2020 год и закончилась лишь в сентябре – переходом в «Аталанту» за 14,5 млн евро.

В этом сезоне у Алексея Миранчука:

9 матчей в Серии А и Лиги чемпионов (155 минут);

Забил 2 мяча (по одному в каждом из турниров);

Переболел коронавирусом (пропустил 4 матча);

Трансферная стоимость полузащитника осталась на отметке 18 млн евро.





🚂 Манджукич в РПЛ

В разгар летнего трансферного окна, мы узнали, что «Локо» ведет активные переговоры с хорватским форвардом Марио Манджукичем. Однако переход так и не состоялся:

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе сказал, что в клубе не смогли снять свои сомнения о форме игрока;

Еще одной из причин срыва трансфера в СМИ называли нежелание игрока привязывать курс рубля при выплате заработной платы – на этом условии настаивало руководство московского клуба.

На данный момент Манджукич является свободным агентом.





📺 «Матч ТВ»: трансляции чемпионата Беларуси, уход топ-менеджеров и перезапуск

В апреле мы рассказали о том, что в связи с приостановкой спортивных соревнований по всему миру, «Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Беларуси по футболу за 210 тысяч долларов.

А летом надежные источники нам передали, что в руководстве «Матч ТВ» будут перестановки:

6 июля мы сообщили о том, что Наталья Билан и еще ряд топ-менеджеров готовятся покинуть телеканал;

А уже 7 июля выпустили материал о том ,что перезапуск «Матч ТВ» в следующем сезоне поручат новой команде.





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Источник обложки: https://www.championat.com/foo...