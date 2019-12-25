Betting Insider Awards 2019: называем лучших игроков на ставках

Betting Insider – это про комьюнити. Социальная сеть для лучших ставочников, которые профессионально разбираются в любых маркетах, знают все о трендах и всегда подскажут качественный прогноз в чате. Весь год мы записывали ваши ставки, рассказывали об успехах и награждали победителей конкурсов. Но это еще не все – сегодня мы объявим главные номинации года, победители которых получат призы.

В этом году мы учредили 4 номинации, победители которых весь год выполняли разные активности на сайте и в приложениях. В течение недели мы раскроем имена победителей и награды, которые они получат. А пока – расскажем больше о номинациях:





Чаттер года

Чат – одна из главных особенностей Betting Insider. Ежедневно в нем оставляют тысячи сообщений, обсуждают ставки в лайве и просто спортивные события. Бетторы, которые общаются в чате – вы красавчики!

И мы хотим наградить самого активного участника комьюнити:

Чаттер года Betting Insider 2019 – ISКA STAVIТ

Общее количество сообщений: 56 145

Селебрити года

На Betting Insider вы можете не только оставлять прогнозы, но и общаться с другими игроками – в чате, комментах под прогнозами, а теперь и на стене пользователя. Конечно, все это помогает получать новых подписчиков, которые будут узнавать о ваших успехах в беттинге.

А еще мы следим за успехами лучших капперов, рассказывая о них в соцсетях, и помогаем собирать подписчиков. И вот, на кого в этом году подписалось больше всего пользователей:

Селебрити года Betting Insider 2019 – Галина Ивановна

Общее число подписавшихся: 1 222

Ставочник года

Мы писали, что в среднем ставочники в России делают 21 ставку, но есть и хардкорные игроки, которые заносят в контору серьезные суммы и играют по-крупному. Объем ставок таких господ доходит до сотен тысяч в год – это в среднем по 70 ставок в день. Заинтригованы? Осталось совсем чуть-чуть – мы расскажем, кто выносит букмекера с помощью нашей уникальной статистики и материалов в блоге.

Типстер года

Профессионализм в ставках – это прибыль на дистанции. 1000 ставок за определенный срок и ROI выше, чем у легенд с телека в рейтинге экспертов? Наконец, мы готовы рассказать о таком гении, который является одним из лучших игроков на Betting Insider.

Читайте также:

8 способов, как Betting Insider поможет превратить ставки в прибыльное хобби

Букмекеры обвалили коэффициент на увольнение Гвардиолы. Отставание от «Ливерпуля» – 11 очков

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)