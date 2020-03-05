Betting Insider открывает вакансию контент-менеджера англоязычной версии сайта

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ editorial@betting.team с темой письма «Контент-менеджер англоязычной версии Betting Insider»

Sports.ru & Tribuna.com — спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире.

Ежемесячно нашими продуктами на 7 языках пользуется более 20 миллионов пользователей в России, США, Великобритании и других странах.

Во всей компании работает более 400 человек из 14 стран. Наши офисы находятся в Барселоне, Киеве, Минске, а главный расположен в Москве. Именно в нем работают наши продуктовые команды, но мы умеем делать так, чтобы и удаленная работа была продуктивной.

Сейчас мы открываем вакансию контент-менеджера – человека, который поможет в развитии наших англоязычных продуктов и сервисов, связанных со ставками на спорт.

Betting Insider — наше ключевое подразделение. Это социальная сеть для любителей ставок, точно так же не ограниченная русскоязычными странами, где пользователи смогут не только обмениваться мнениями, но и продавать свои прогнозы.

Что предстоит делать:

Контент-маркетинг англоязычной версии Betting Insider.

Ведение и продвижение соцсетей Betting Insider на английском языке.

Построение комьюнити (практически) с нуля.

Что мы хотим от вас:

Знание английского на уровне (B2-C1), необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге; понимает, как создавать контент для международной аудитории наших продуктов;

Активность, грамотность, понимание принципов работы социальных сетей: отбор вирусного контента, создание картинок и хлестких подводок к постам;

Разбираться в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой»;

Готовность работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

Готовность выполнить небольшое тестовое задание.

Что мы можем вам дать:

Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, “белую” заработную плату, бесплатную медстраховку, гибкий график работы с возможностью иногда делать это удаленно, корпоративную скидку в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовую помощь при переезде из другого города.

Возможности для профессионального развития: опытных коллег, готовых заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.

Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ editorial@betting.team с темой письма «Контент-менеджер англоязычной версии Betting Insider»