«Маркетплейс» Betting Insider – сервис покупки-продажи прогнозов, который поможет сделать ваше хобби прибыльным

Betting Insider, первая социальная сеть для игроков на ставках, запустил «Маркетплейс» – общедоступный сервис по покупке-продаже прогнозов, в котором любой каппер при выполнении определенных условий может монетизировать свою экспертизу, а покупатели получать прогнозы от успешных на дистанции типстеров.

💰 Как превратить свое хобби в заработок?

Платные прогнозы уже публикуются экспертами, которые решили стать продавцами. Тоже хотите попробовать себя и начать продавать прогнозы? Все просто: доступ к «Маркетплейсу» открыт для каждого пользователя – вам нужно выполнить несколько условий и выбрать опцию «стать продавцом» в своем профиле, после чего выбрать срок подписки.

Продавать прогнозы на Betting Insider могут только проверенные дистанцией капперы, поэтому вам необходимо выполнить несколько условий:

у вас должно быть совершено не менее 100 ставок;

должно быть не менее 30 совершенных ставок с описанием (описание 200+ символов);

ROI > 1%

Всего лишь несколько шагов – и вы можете оставлять платные прогнозы.

Совет: давайте бесплатные и платные прогнозы, чтобы заинтересовать своей аналитикой новых пользователей и, как следствие, новых покупателей.

Остались вопросы по покупке/продаже прогнозов? Мы подготовили два подробных гайда: покупка прогнозов, продажа прогнозов.

🤔 Почему я должен доверять платным прогнозистам на Betting Insider?

Каждый игрок на ставках слышал о капперах-мошенниках в интернете, которые накручивают статистику и удаляют незашедшие прогнозы. Betting Insider ставит на таких историях крест – у нас нельзя удалить ставку или подделать коэффициент. Только честная статистика и полный трек рекорд по каждому ставочнику.

Платные прогнозисты – успешные на дистанции капперы с положительным ROI. Прогнозы можно продавать только после выполнения условий, о которых мы рассказали выше. Таким образом, мы проверяем качество экспертов, которые получают доступ к продаже.





Есть сомнения перед оформлением подписки? Вы можете посмотреть всю историю ставок каппера: самые популярные линии, турниры и другую статистику.

Никаких смолмаркетов. Только исходы, на которые можно поставить значительную сумму.

Гарантированное число прогнозов по подписке. Если каппер сделал мало прогнозов, то подписка продлевается на аналогичный срок.

💸 Почему мне выгодно продавать прогнозы на Betting Insider?

Аудитория проекта – сотни тысяч пользователей ежемесячно. Это ваши потенциальные покупатели.

Оставляйте качественные прогнозы, разбирайте матчи, давая уникальную аналитику, а не тратьте силы на раскрутку групп в социальных сетях – мы гарантируем прозрачный заработок с Betting Insider.

Хотите продавать прогнозы на Betting Insider? Вот еще несколько полезных материалов:

Продажа прогнозов – самый подробный гайд со всей необходимой информацией

Покупка прогнозов – больше у вас не останется вопросов по работе сервиса

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