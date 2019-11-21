Наполи - Милан прогноз на матч 23 ноября

«Наполи» может победить «Милан» с ТБ (2)

В гостевом матче очередного тура итальянской Серии А футбольный клуб «Наполи» вероятнее всего обыграет команду из Милана. Аналитики оценивают победу коллектива Карло Анчелотти с коэффициентом 2.27.

«Милан» сыграл с «Наполи» 146 раз, в которых чаще сильнее были россонери: 57 побед против 42 у кампанийцев. Однако маловероятно, что в предстоящей встрече команда

Стефано Пиоли также сможет рассчитывать на успех. Победа «Милана» представлена в линиях с коэффициентом 3.1. На ничью можно заключить пари с 3.6 пунктами.

Последняя встреча соперников закончилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанской команды. На тотал больше 2 в предстоящей игре можно поставить с коэффициентом 1.43, меньше 2 - 2.9.

Гол в исполнении вингера «Милана» хорватского футболиста Анте Ребича оценивается котировкой 7.5. В составе «Наполи» хорошие шансы забить у Петра Зелиньски, который в последних четырех матчах три раза поразил ворота противников. Сделать ставку в букмекерской компании на польского полузащитника можно с коэффициентом 4.75.

Как закончится матч? Пишите свои варианты в комментариях

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