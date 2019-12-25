Ранее Betting Insider рассказывал о событиях, которые повлияли на беттинг в России в 2019 году. Мы продолжаем подводить итоги, и чтобы показать вам больше статистических данных – в этот раз с нами поделился результатами BingoBoom.

Футбол – главный вид спорта для игроков на ставках

По статистике букмекерской компании, объем ставок на разные виды спорта в процентном соотношении распределился следующим образом:

футбол – 64%

хоккей – 13%

теннис – 6%

баскетбол – 6%

волейбол – 6%

настольный теннис – 3%

Самая большая ставка была заключена на победу «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (ставка сыграла).

Во время игры ставят чаще

В прематче и лайве ставки распределились следующим образом:

Прематч – 34%

Лайв – 66%

Топ-10 лиг по количеству ставок в 2019 году

Из команд чаще всего клиенты букмекера ставили на «Ливерпуль».

А как вы делали ставки в 2019-м? Пишите в комментариях

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