Ранее Betting Insider рассказывал о событиях, которые повлияли на беттинг в России в 2019 году. Мы продолжаем подводить итоги, и чтобы показать вам больше статистических данных – в этот раз с нами поделился результатами BingoBoom.
Футбол – главный вид спорта для игроков на ставках
По статистике букмекерской компании, объем ставок на разные виды спорта в процентном соотношении распределился следующим образом:
Самая большая ставка была заключена на победу «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (ставка сыграла).
Во время игры ставят чаще
В прематче и лайве ставки распределились следующим образом:
- Прематч – 34%
- Лайв – 66%
Топ-10 лиг по количеству ставок в 2019 году
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Чемпионат Европы
- Товарищеские матчи среди футбольных клубов
- АПЛ
- КХЛ
- Ла Лига
- Серия А
- РПЛ
- Бундеслига
Из команд чаще всего клиенты букмекера ставили на «Ливерпуль».
А как вы делали ставки в 2019-м? Пишите в комментариях
Читайте также:
РПЛ обогнала АПЛ по объему ставок на 31%. Букмекеры связывают это с отсутствием общедоступных трансляций на ТВ
Футбол занимает 44% ставочного рынка, а киберспорт уже обогнал MMA – топ популярных видов спорта для ставок
На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!
(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)