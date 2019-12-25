Betting Insider

На ЛЧ делают больше всего ставок – РПЛ даже не в топ-5. Букмекеры подвели итоги 2019 года

Ранее Betting Insider рассказывал о событиях, которые повлияли на беттинг в России в 2019 году. Мы продолжаем подводить итоги, и чтобы показать вам больше статистических данных – в этот раз с нами поделился результатами BingoBoom.

Футбол – главный вид спорта для игроков на ставках

По статистике букмекерской компании, объем ставок на разные виды спорта в процентном соотношении распределился следующим образом: 

Самая большая ставка была заключена на победу «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (ставка сыграла). 

Во время игры ставят чаще

В прематче и лайве ставки распределились следующим образом:  

  • Прематч – 34%
  • Лайв – 66%

Топ-10 лиг по количеству ставок в 2019 году

  1. Лига чемпионов
  2. Лига Европы
  3. Чемпионат Европы
  4. Товарищеские матчи среди футбольных клубов
  5. АПЛ
  6. КХЛ
  7. Ла Лига
  8. Серия А
  9. РПЛ
  10. Бундеслига 

Из команд чаще всего клиенты букмекера ставили на «Ливерпуль». 

А как вы делали ставки в 2019-м? Пишите в комментариях

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На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

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