Хоккей, баскетбол, теннис – Betting Insider открыл разделы с прогнозами на другие виды спорта. Добавляйте в закладки!

Футбол – король беттинга. Мы уже рассказывали, что на его долю приходится 44% ставок. Другие места в топе заняли следующие виды спорта:

– Теннис (23.1%)

– Баскетбол (8.5%)

– Хоккей (8.3%)

Вы часто спрашиваете у нас: когда появятся ставки на другие виды спорта на Betting Insider. Об этом мы обязательно расскажем в новостях о следующих обновлениях, но уже сейчас мы предоставляем вам экспертизу в этих видах спорта. Как?

Мы открыли разделы с прогнозами на другие виды спорта

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