Bispo Awards – это элитная премия в сфере спортивного бизнеса и площадка для выступления топ-спикеров индустрии. Церемония вручения премии состоится 11 декабря в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Амбассадоры премии – президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин, CEO Parimatch Дмитрий Сергеев и другие важные участники спортивного рынка РФ.

Нам удалось задать профильный вопрос каждому из вышеуказанных специалистов – рассказываем, что мы узнали.

Киберспорт растет и в перспективе может обогнать многие традиционные виды спорта

Betting Insider: «Ростов», «Урал», «Крылья», «Тамбов» – кто следующий? Насколько реально спонсирование школ, академий, любительских клубов? Партнерство с зарубежными клубами?»

CEO Parimatch Дмитрий Сергеев:

«Согласно действующему законодательству, букмекерские компании не могут обращаться в своих рекламных сообщениях к несовершеннолетним или быть связанными с ними еще каким-либо образом, поэтому спонсирование детских школ и академий в чистом виде на данный момент не является приоритетным для нас. При этом, все компании, которые действуют в России на основании лицензий ФНС, де-факто уже вкладываются в развитие спорта путем выплат обязательных ежеквартальных отчислений. Мы тщательно анализируем возможности выхода на другие рынки и возможности работы с клубами на международном уровне. На это уходит много времени, нужно принять во внимание много факторов - от местных законов до менталитета потребителя, проанализировать репутационные риски и уже потом принять решение. Безусловно, мы к этому стремимся. Рынок киберспорта, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных. Объем ставок во время крупных турниров, например, мейджоров, вполне сопоставим с некоторыми традиционными и самыми популярным игровыми видами спорта. В ближайшем будущем популярность направления продолжит стремительно расти. Мы верим, что киберспорт сможет в недалеком будущем обогнать многие самые популярные виды спорта по охватам и объемам ставок в том числе».

Люди, увлекающиеся киберспортом, в полтора раза чаще занимаются традиционными видами спорта

Betting Insider: «Правда ли, что киберспортом в России занимается больше людей, чем футболом?»

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит:



«Мы стараемся не противопоставлять и не сравнивать наши виды спорта, а стараемся плодотворно взаимодействовать. По данным исследования аналитического центра НАФИ, известно, что люди, увлекающиеся киберспортом, в полтора раза чаще занимаются традиционными видами спорта. Российский футбольный союз совместно с ФКС России проводит соревнования по интерактивному футболу (или киберфутболу). В рамках организации в турнирах принимают участие не только киберспортсмены, но и люди из большого футбола – молодые спортсмены, эксперты, комментаторы.

Но важно отметить, что основной отличительной чертой киберспорта является его доступность, поскольку, например, для игры в футбол нужен соответствующий инвентарь – бутсы, экипировка, мяч, футбольное поле, в конце концов. Для нашего же вида спорта всё, что вам нужно, есть в вашей семье – компьютер или смартфон».

Представить ситуацию, когда ни одного государственного рубля нет ни в одном бюджете ни одного клуба – сложно

Betting Insider: «Могут ли клубы РПЛ жить без участия государственных денег? Что нужно для того, чтобы российские клубы вышли на самоокупаемость?»



Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин



«У нас есть примеры клубов в РПЛ, которые без малейшего участия со стороны государства по части финансов достаточно успешно существуют. Там есть серьёзные частные инвестиции людей, которые верят в этот проект, как правило. В целом же, конечно представить ситуацию, когда ни одного государственного рубля нет ни в одном бюджете ни однго клуба – сложно, по разным причинам.

Как выйти на самоокупаемость? Ответ, с одной стороны, достаточно банальный, с другой, сделать это не так уж и просто. Нужно работать с аудиторией, делать так, чтобы её становилось больше на футбольных матчах, чтобы больше людей потребляли футбольный продукт. Работать над качеством этой аудитории – с точки зрения зрения доходов, которые она может приносить. Кроме этого, аудитория представляет интерес для спонсоров и для медиакомпаний (которые на это всячески реагируют), косвенно конвертируясь в доходы лиги и клубов.

За последнее время есть много примеров наших клубов, которые повышают доходы от match day. И это очень важно, так как именно этот вид дохода со временем проецируется на все остальные источники. Поэтому каждый клуб должен иметь четкую понятную стратегию, понимать для кого и для чего он работает, какие ресурсы для этого использует и чем он может быть интересен аудитории.

Понятно, что пока по сравнению с другими европейскими лигами у нас проседает такой мощный тип дохода как телевизионные трансляции, доходы от медиаправ – в силу специфики рынка нашей страны, где по сути в зачаточном состоянии находится система платного контента и вещания. Полтора года, подписав новый медиаконтракт, мы приняли стратегию по развитию данного сегмента.

Единственный правильный путь к самоокупаемости это стратегически выстраивать свою расходной частью, понимать цели работы и, самое главное, развивать свою аудиторию».

Наши собеседники вместе с другими топ-спикерами их индустрии спорта выступят 11 декабря в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

