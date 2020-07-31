Начиная с сезона-2020/21 Winline станет партнером двух топ-клубов РПЛ – «Зенит» и «Краснодар». Срок соглашений рассчитан на 3 года.

В 2016 году Winline стал первым букмекером, который заключил спонсорский контракт с футбольным клубом. «Спартак» выбрал партнерство с Winline и в первый же год сотрудничества стал чемпионом страны после 16 лет без титула.

В 2019 году Winline стал спонсором ПБК «ЦСКА» и баскетбольной Евролиги – армейцы выиграли баскетбольную Евролигу впервые за три года.

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