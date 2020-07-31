Betting Insider

Winline – новый спонсор «Зенита» и «Краснодара» с сезона-2020/21

Начиная с сезона-2020/21 Winline станет партнером двух топ-клубов РПЛ – «Зенит» и «Краснодар». Срок соглашений рассчитан на 3 года. 

  • В 2016 году Winline стал первым букмекером, который заключил спонсорский контракт с футбольным клубом. «Спартак» выбрал партнерство с Winline и в первый же год сотрудничества стал чемпионом страны после 16 лет без титула.
  • В 2019 году Winline стал спонсором ПБК «ЦСКА» и баскетбольной Евролиги – армейцы выиграли баскетбольную Евролигу впервые за три года. 

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
буки подымут всех)) вернее скажут как нужно играть
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Хороший спонсор для Зенита! Теперь команда сможет усилиться для победы в ЛЧ!
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А какие условия спонсорства?
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Ответ на комментарий Сын Спарты 
Лого на футболке, другие активации, наверное, по классике и тд
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😷Поночка54.5% WR11.3% ROI
1.85Аталанта тотал больше 1.5
Аталанта — Интер|Чемпионат Италии
Аталанта — Интер|Чемпионат Италии
Какой бы мог получиться матч если бы Аталанта, и особенно Интер не допускали глупых осечек в плане набора драгоценных очков🔥🔥🔥.
Но тем не менее встреча всё ещё имеет турнирное значение в борьбе за вторую строчку.
Другой вопрос, насколько будет разнИться это желание у клубов, особенно учитывая приближающиеся еврокубковые матчи.
⚫🏃‍♀️🔵
Насколько бы не был максималистом Джанпьеро Гасперини, алленаторе хозяев уже наверняка не первый матч держит в голове не только ближайший поединок в Серии А, но и встречу с ПСЖ. Ротация всегда имела место у бергамасков, а в последних матчах достигла максимума. Поменять всех защитников за одну игру? Легко! Заменить вратаря? Будет сделано!
Естественно для этих перестановок нужен подходящий счёт на ту или иную минуту. Но даже просто большая ротация стартового состава и так говорит о многом.
Уже заметно не первый матч из нескольких последних, что игроки Аталанты накопили определённую усталость. Интенсивный футбол на протяжении всего сезона обязательно должен был о себе напомнить в его концовке.

Тем не менее абсолютно все основные игроки (кроме Иличича, опять) заявлены на матч и скорее всего стартовый состав несмотря на приближение ЛЧ будет максимально серьёзным.
⚫🐍🔵
В отличие от Аталанты, второе место для Интера, а точнее конкретно для Антонио Конте это всё та же неудача, как третье или четвёртое. Примерно так тренер и сказал недавно: "Важно только первое место, всё остальное для неудачников".
Пусть счёт и результат игры с Наполи не обманывает вас. "Ослы" 2/3 поединка владели преимуществом, и обязательно должны были забивать, как минимум раз.
Есть особенность у миланских нерадзурри. Как только появилось хоть малейшее преимущество в счёте- команда тут же отдаёт владение сопернику. Естественно это касается в первую очередь поединков против более сильных соперников чем например Брешия, СПАЛ или Дженоа.
Именно так и было против Ромы, Наполи...

Касательно стартового состава, то скорее всего у Интера в большей степени стоит ожидать ротации чем у Аталанты. Матч Лиги Европы против Хетафе уже 5-го августа, который будет один единственный. Поэтому в случае неудачного исхода уже не будет второго шанса в виде ответного поединка, чтобы исправить ситуацию и нужно будет очень серьёзно готовится к первому и единственному матчу. Интересно конечно ещё и то, а нужна ли вообще эта Лига Европы Интеру. Многие знают, как итальянские клубы относятся к этому еврокубку. Но лично моё мнение таково: нужна.

Считаю, что мотивационная составляющая занять историческую вторую позицию у Аталанты, должна быть на более высоком уровне чем у Интера. Единственной преградой к этому может стать физическая готовность бергамасков. Хотя например если хозяева пропустят первыми - они сделают всё возможное, чтобы победить.
❗❗❗
Игру будет судить один из самых лояльных рефери сезона Пьеро Джакомелли, который за 16 встреч раздал всего лишь 65 предупреждений, 4.06 за матч.
Интер далёк от того, чтобы называться "законопослушной" командой 95жк против 76 у Аталанты.
Сложно сказать будут ли миланцы так же часто грубо нарушать правила, но свои предупреждения они наверняка получат. Особенно учитывая важность позитивного результата для Бергамо. Хозяева будут владеть мячом скорее всего больше времени, и соответственно активнее атаковать.
⬇️
Интер ЖК, Фора(0), кф. 1.65
Интер ЖК, ТБ2, кф. 1.76
24
Повторить за 1.87
Gagik54.7% WR13.91% ROI
2.71Арсенал фора (0)
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
⚽⚽Футбол. Кубок Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽⚽

Арсенал - Челси

✅✅✅ПРОГНОЗ НА МАТЧ✅✅✅





Лондонский Арсенал на пути к Финалу Кубка переиграл очень сильных оппонентов, но самым сильным был клуб Манчестер Сити, которого прошли в полуфинале. Так что Арсенал показал, что для него Кубок имеет очень большое значение.

Челси же в своем полуфинальном матче смог переиграть другой коллектив из Манчестера - Манчестер Юнайтед. Та игра была скорее равной, Челси не выделялся, причем свои два мяча забил уже ближе к концовке встречи.

В будущем поединке Арсенал более мотивирован, так как в чемпионате не достиг ничего, а значит хочет выиграть хотя бы кубок.
Тем более на сколько мне известно Кубок дает право выступить в евро Кубке на будущий сезон, так что у Арсенала есть двойная мотивация.
9
Повторить за 2.74
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