Скидки – это единственное, что делает ноябрь менее унылым. Сотни сервисов и магазинов танцевали вокруг вас весь месяц, но самый «черный» день конечно же наступил именно сегодня. Букмекеры тоже вписались в этот праздник выгоды и подготовили для вас много крутых бонусов, а Betting Insider собрал их в одном месте – выбирайте лучший!

Конор бросил вам вызов – покажите свой скилл!

«Париматч» не зря подписал Макгрегора, теперь ирландцу приходится пахать не только на алкогольном заводе, но и в маркетинговых кампаниях БК.

Если вы топовый игрок с небесным ROI, «Париматч» приготовил для вас классный челлендж – выбирайте сумму бонуса, оформляйте 5 выигрышных ставок, и этот бонус прилетит к вам на счет! Не очень понятно, при чем тут легенда UFC, но продвигает эту акцию букмекер с помощью него.

Делайте ставки и нарастите банк вне зависимости от их исхода

БК BingoBoom мотивирует вас играть. Условия акции такие – сделайте пять ставок за три дня и получите гарантированный кэшбэк. Неплохо, а ведь можно еще и поставленные прогнозы плюсануть!

«Поле Чудес», в котором нельзя проиграть. Крутите барабан!

Тем, кто больше полагается не на свои умения, а на удачу, больше подойдет акция БК «Марафон» – эти ребята сделали рулетку, на каждом секторе которой вас ждет приз. Крутите ее прямо как в «Поле Чудес» и забирайте свой бонус!

Стартовать не с нуля – мечта любого новичка

БК Фонбет предлагает приветственный бонус каждому новому клиенту – если ставка не зайдет, бонус вернется на счет. Приятный сайт с понятной акцией – Фонбет выбрал простоту.

Удвоенная ставка и шутки на грани

В BetCity решили не выдумывать велосипед и предложили удвоить вашу ставку. Звучит просто и эффективно, вот только понятие «черная» маркетологи БК поняли слишком буквально и сделали картинку с афроамериканкой. Если вас не смущают такие шутки, то бонус получится приятным.

Просто, но приятно

1xBet удвоит ваш депозит – тоже ничего оригинального, но все равно приятно. Какая вообще разница, в какую из пятниц получить такой бонус?

Таким образом, к «Черной пятнице» лучше всего подготовились «Париматч» и «Марафон», заставившие своих маркетологов подумать над оригинальными идеями. 1xBet, Фонбет и BingoBoom выдали стандартные бонусы, которые они могли бы выдать в любой день. А вот BetCity оказался самым провокационным, выдав к «черной пятнице» «черную» шутку.

А как вы проводите Черную пятницу? Пишите в комментариях, сколько уже зарядили за сегодня

Собрали для вас несколько вариантов, на что еще можно поставить:

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На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы (Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)