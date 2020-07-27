Betting Insider

«Человек года – 2020»: несмотря на борьбу ВОЗ с пандемией, Black Lives Matter – фаворит букмекеров

Престижная премия от журнала TIME «Человек года» ведет свою историю с 1927-го и вручается ежегодно в декабре. Ее в разное время получали Рузвельт, Сталин, Гитлер, Папа Римский, Марк Цукенберг, организации, общественные движения и просто собирательные образы «американский солдат», «миротворцы» или «борцы с лихорадкой Эбола». Однажды (в 1988-ом) премию «Человек года» получила даже «Находящаяся в опасности Земля».

Последним лауреатом была Грета Тунберг, но в этом году ситуация интереснее. Еще в начале года никто, в том числе и букмекерские конторы не сомневались, что премию получит ВОЗ за труднейшую борьбу с коронавирусом, но сейчас в фавориты вышел Black Lives Matter.

Кто станет обладателем премии «Человек года – 2020»

  • Black Lives Matter – 4.00
  • ВОЗ – 6.00
  • Ли Вэньлян – 7.50

Читайте также:

Как медсестру из Лас-Вегаса обвиняли в ставках на смерть пациентов… и убийстве этих же пациентов

В прошлом году фаворит турнира по поеданию хот-догов съел 71 порцию. В этом на него можно поставить – да, это тоже в линии БК

Титаник Томпсон – выиграл 56 000 долларов в гольф, обанкротился на скачках и дружил с Аль Капоне

Black Lives Matter («Жизни черных важны») – это движение, целью которого является защита прав чернокожих. У движения нет ни структуры, ни иерархии, ни какого-либо устава – есть только идея. Зародилось оно в 2014-ом, но в 2020-ом стало очень популярным после того, как полицейский убил Джорджа Флойда. Black Lives Matter привлекло к себе внимание активными протестами и массовыми беспорядками, а Джордж Флойд стал практически иконой.

Black Lives Matter приобретает все больше сторонников, которые при его помощи пытаются достигать своих целей. Сложно сказать, когда эта волна утихнет, но до декабря еще есть время.

И если вы не верите, что популярность Black Lives Matter продлится долго, то можете заключить пари прямо сейчас с высоким коэффициентом на то, что премию «Человек года» все-таки получит ВОЗ за борьбу с пандемией. 

Автор: Евгений Santevit

Еще больше материалов о необычных линиях и ставках в специальном разделе

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
UZBetting83.3% WR5.53% ROI
1.89Тотал меньше 3.5
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Китайский чемпионат сам по себе даёт знать и делать ставки на голы, здесь рискнул на тотал больше 3,5 гола. От того очень мало выбора по ставкам. Обе забьют обезательно. Фули играет агрессивно и имеет хороших нападающих, а Эвенгард чемпион Китая играет осторожно у них тренер Фаюио Каннаваро, буду ждать в этой игре минимум 4 гола. Ведь Фули у себя на поле играет вполне может обыграть команду Каннаваро. Всем удачи
3
Повторить за 1.93
Фил Кудрявцев46.2% WR-1.25% ROI
1.73Тотал меньше 2.5
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
"Фулхэм" почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче "дачники" на выезде обыграли "Кардифф" со счетом 2:0. Довольно неожиданная победа.

Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.72
Предыдущий
Следующий