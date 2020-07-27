«Человек года – 2020»: несмотря на борьбу ВОЗ с пандемией, Black Lives Matter – фаворит букмекеров

Престижная премия от журнала TIME «Человек года» ведет свою историю с 1927-го и вручается ежегодно в декабре. Ее в разное время получали Рузвельт, Сталин, Гитлер, Папа Римский, Марк Цукенберг, организации, общественные движения и просто собирательные образы «американский солдат», «миротворцы» или «борцы с лихорадкой Эбола». Однажды (в 1988-ом) премию «Человек года» получила даже «Находящаяся в опасности Земля».

Последним лауреатом была Грета Тунберг, но в этом году ситуация интереснее. Еще в начале года никто, в том числе и букмекерские конторы не сомневались, что премию получит ВОЗ за труднейшую борьбу с коронавирусом, но сейчас в фавориты вышел Black Lives Matter.

Кто станет обладателем премии «Человек года – 2020»

Black Lives Matter – 4.00

ВОЗ – 6.00

Ли Вэньлян – 7.50

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Black Lives Matter («Жизни черных важны») – это движение, целью которого является защита прав чернокожих. У движения нет ни структуры, ни иерархии, ни какого-либо устава – есть только идея. Зародилось оно в 2014-ом, но в 2020-ом стало очень популярным после того, как полицейский убил Джорджа Флойда. Black Lives Matter привлекло к себе внимание активными протестами и массовыми беспорядками, а Джордж Флойд стал практически иконой.

Black Lives Matter приобретает все больше сторонников, которые при его помощи пытаются достигать своих целей. Сложно сказать, когда эта волна утихнет, но до декабря еще есть время.

И если вы не верите, что популярность Black Lives Matter продлится долго, то можете заключить пари прямо сейчас с высоким коэффициентом на то, что премию «Человек года» все-таки получит ВОЗ за борьбу с пандемией.

Автор: Евгений Santevit

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