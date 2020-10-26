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У Санчо и Хадсона-Одои есть «ментор» Майк Боатенг: 5 лет назад он сидел в тюрьме за договорняки

В 2013 году 21-летний Майк Боатенг сел в тюрьму за участие в договорняке. Сегодня он выступает личным тренером для молодых английских футболистов. Betting Insider об одной из самых удивительных историй в английском футболе.

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Срок и бан за договорняк

Майкл Боатенг был ничем не примечательным пареньком из молодежной команды «Кристал Пэласа». Во время юношеской карьеры он успел пересечься с Виктором Мозесом и Уилфредом Заа, однако встать на один уровень с ними не смог. Чем старше становился Майк, тем понятнее было, что пробиться в профессиональный футбол не получится. Боатенг стал играть за клубы из низших английских дивизионов, последним из которых стал «Уайтхок».

Играя за «Уайтхок», Майк познакомился с двумя бизнесменами, занимающимися организацией договорных матчей. «Я услышал об игроках, которые зарабатывали по 80 тысяч евро в месяц на сдаче матчей», – говорил Боатенг. 5000 тысяч за удаление, 850 евро в неделю – Майкл не мог отказаться от таких денег.

По итогу на него вышли полицейские под прикрытием и предложили сделку – Майк в ближайшем матче получает две желтые карточки, за что получает вознаграждение. Боатенг согласился, и полицейские дали ему 367 евро наперед. Через пару месяцев Майкл сядет на полтора года в тюрьму и будет пожизненно отстранен от футбола.

Еще один срок и преображение

Если кто-то думает, что Майкл вышел из тюрьмы и изменил свою жизнь, то это не совсем так. Чтобы изменить свою жизнь, ему пришлось сесть в тюрьму еще раз. Второй срок Боатенг получил за распространение наркотиков. 

Во время заключения Майк получил лицензию персонального тренера, что позволило ему на свободе начать работать с профессиональными футболистами. Сейчас Майк Боатенг выступает в роли «ментального наставника» для молодых игроков. Он ездит в отпуск с Джейдоном Санчо, предостерегает его от ошибок, которые может совершить богатый молодой футболист. Майкл следит за тем, чтобы его клиенты не натворили лишнего и не попали в скандалы.

Источник главного изображения: https://www.paimages.co.uk/

Источник изображения внутри статьи: https://skysports.com

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