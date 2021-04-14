Бен Аскрен – Джейк Пол 17 апреля: где смотреть, прогнозы и коэффициенты

17 апреля в Атланте (США) состоится один из самых неоднозначных боксерских поединков года. Знаменитый боец ММА, бывший чемпион ONE FC (2014 – 2017) и Bellator (2010 – 2013) Бен Аскрен встретится в 8-раундовом противостоянии по правилам бокса с одиозным американским блогером Джейком Полом.

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Где смотреть

Боксерский вечер начнется в ночь с субботы на воскресенье, 18 апреля, в 4:00 по московскому времени. Прямую трансляцию обеспечит сервис Fight TV.

Кто такой Бен Аскрен

Бен Аскрен – один из популярнейших бойцов смешанных единоборств, на текущий момент уже завершивший карьеру. Проиграв два последних поединка, Аскрен решил завязать с профессиональным спортом, но дерзкие вызовы скандального блогера (и высокий гонорар, конечно) заставили его все же ненадолго вернуться.

Ирония же в том, что Бен Аскрен – борец вольного стиля олимпийского уровня, но эти навыки ему в боксерском ринге не пригодятся. Что же касается его ударки, то он считался одним из худших бойцов ММА в этом компоненте. Его удары, особенно бекфисты, стали героями мемов и бьют рекорды по просмотрам, настолько они нелепы.

С другой стороны, из 19 своих побед в ММА он побеждал нокаутами 6 раз (что немало), а известнейший нокаутер Робби Лоулер (28 побед, 20 нокаутов) так и не смог его вырубить. Проиграл же Аскрен нокаутом только один раз – Хорхе Масвидалю «летящим коленом». В боксе же, как вы понимаете, коленями бить нельзя. Поэтому, по факту, Аскрена ударом с руки еще не побеждали.

Кто такой Джейк Пол

Джейк Пол – один из самых известных видеоблогеров в мире, количество подписчиков у которого перевалило за 20 млн. Он снимает шокирующие видео, влезает во всевозможные скандалы, очень часто сам их провоцирует. В общем, личность далеко неоднозначная, но весьма популярная. И боксерский поединок с Беном Аскреном как раз из той же серии – ради Его Величества Хайпа.

Что касается боксерской карьеры Пола, то здесь все не так красиво. В рекорде у него два поединка, и ни одного с профессиональным боксером.

В январе 2020-го года Пол выиграл техническим нокаутом в первом же раунде у своего товарища по YouTube по имени Ali Eson Gib, а в июле того же года – у бывшего баскетболиста Нейта Робинсона во втором раунде.

Но не надо думать, что Джейк Пол погорячился, вызвав на бой профессионального бойца. Во-первых, он сам занимался боксом, провел достаточно боев на любительском уровне, он крупнее, выше, мощнее Бена Аскрена, а ударная техника последнего, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Поэтому и эксперты расходятся во мнении насчет победителя, а коэффициенты букмекерских контор так и вовсе в пользу блогера.

Что говорят бойцы и эксперты

Когда бой только объявили, а Джейка Пола еще не понесло в сторону жесткого трештока, он довольно уважительно говорил о Бене Аскрене:

«У Аскрена было 20 с чем-то боев в ММА, он крутой парень. Я думаю, что любой был бы сбит с ног коленом Масвидаля. Это колено вырубило бы любого. Он был единственным, кто был готов драться со мной, и у него меньше поражений, чем у Макгрегора, и он настоящий боец, который прикончил 12 человек в своей профессиональной карьере, и поэтому для меня это идеальный бой, потому что люди хотели видеть, как я сражаюсь с настоящим бойцом».

Многие эксперты и любители бокса считают фаворитом именно Пола. Как раз из-за того, что у Аскрена напрочь отсутствует ударная техника, но есть и такие, которые говорят, что того, что есть, хватит вполне.

Например, бывший боец UFC Маркус Перес, считает, что главным критерием победы будет совсем другое: «Я спарринговал с Полом. Я ударил его джебом в конце первого раунда, и у него пошла кровь из носа. Я призвал его избить меня, но он испугался, просто кружил и держался на расстоянии. Конечно, он умеет боксировать и имеет хороший кросс, но он явно не боец. Аскрен – настоящий боец. Он сократит дистанцию и будет бить его по всему телу и печени, точно так же, как это делал я. В поединке может случиться все, что угодно, но я верю, что он нокаутирует Пола во втором или третьем раунде».

Сам Аскрен тем временем берет уроки бокса у Фредди Роуча и придерживается похожего мнения: «Я собираюсь получить от Фредди Роуча как можно больше. Я пытаюсь быть как можно лучшим боксером. У меня нет впечатления, что я являюсь профессиональным боксером. Я был в десятке сильнейших в четырех видах спорта, так что знаю, что такое мировой уровень. Я не являюсь боксером мирового уровня. Но мне и не нужно им быть, чтобы избить Джейка Пола. Это не будет сложно».

А Дэйна Уайт, президент UFC еще более категоричен: «Джейк говорит много фигни. Мы все увидим. Я надеюсь, вы сможете сделать ставку на этот бой, поскольку я, черт побери, поставлю миллион на его поражение в этом гребаном поединке. Да, миллион на то, что он проиграет этот бой. Давайте говорить честно: Джейк Пол – не гребаный боксер. Этот парень – гребаный ютубер. Позвольте мне кое-что о нем сказать. Да, этот пацан будет драться с борцом, но с действительно хорошим, титулованным борцом, который бился с серьезными ребятами».

Но, разумеется, у Джейка Пола свое мнение на этот счет: «Знаете, меня не волнует, что делает Бен Аскрен. Меня не волнует, что Бен Аскрен сделает 17 апреля, меня не волнует его план на бой, меня не волнуют его навыки. На все, что он сделает, у меня будет ответ. Весь тренировочный лагерь я спарринговал с лучшими бойцами, чем он. Я нокаутирую его за шесть минут или даже меньше и покину арену».

Что говорят букмекеры

Букмекерские конторы заняли позицию тех, кто считает, что боксерских навыков Бена Аскрена не хватит для того, чтобы выиграть у здорового габаритного блогера. Ну, и в то, что бой затянется, они тоже не верят.

Пол, победа – 1.61 ;

; Аскрен, победа – 2.55 ;

; Тотал больше (5,5) – 2.00 ;

; Тотал меньше (5,5) – 1.72.

Автор: Евгений Santevit

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