Джиган победит Емельяненко? Вероятность его успеха – 20%

Букмекеры открыли линию на бой между многократным чемпионом России по боевому самбо Александром Емельяненко и рэп-исполнителем Джиганом.

Явным фаворитом является Емельяненко, на победу которого дается кэф 1.19. Победа артиста идет с кэфом 5.00.

Менеджер Александра сообщил, что дата боя уже согласована, однако официально об этом будет объявлено лишь в мае. Также он добавил, что за этот бой Емельяненко «космический гонорар, какого у него еще не было».

На данный момент дата и место боя пока неизвестны.

Будете ставить на этот бой? Как думаете, кто победит?