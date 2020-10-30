Левандовски, Сон и Мбаппе: ставим на голы лучших бомбардиров сезона

Сезон-2020/21 только начался, а некоторые футболисты уже выбились в лидеры бомбардирских гонок своих лиг и, судя по всему, будут бороться за «Золотую бутсу». Букмекеры регулярно дают линии на забитые мячи игроков, а мы расскажем вам о главных голеадорах сезона.

🇵🇱 Роберт Левандовски – 10 голов в 5 матчах Бундеслиги

Левандовски, – или как называет его одноклубник Томас Мюллер – Левангольски, – наверняка, выиграл бы «Золотой мяч» в этом году, если бы награду не отменили.

На гол Левандовски в ближайшем матче «Баварии» с «Кельном» (17:30, 31 октября) можно поставить с кэфом 1.27. Небольшой коэффициент, но польский нападающий, в среднем, 7 раз за матч бьет по воротам и исправно реализует свои моменты, перебирая по хG более 2-х голов!

🇰🇷 Сон Хын Мин – 8 голов в 6 матчах АПЛ

28-летний кореец забивает уже в 4-х матчах чемпионата Англии подряд, а в матче против «Саутгемптона» ему удалось оформить покер! Гол Сона в ближайшей игре с «Брайтоном» (22:15, 1 ноября) у букмекеров оценивается кэфом 2.33.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Доминик Кальверт-Льюин – 7 голов в 6 матчах АПЛ

Английский форвард регулярно забивал на старте сезона, но в последние игры снизил темп и «Эвертон» вот уже две игры не побеждает. (17:00, 1 ноября) «Ньюкасл» – «Эвертон», гол Кальверта-Льюина – 2.19.

🇫🇷 Килиан Мбаппе – 6 голов в 5 матчах Лиги 1

Уже 4 матча «ПСЖ» в чемпионате Франции не обходятся без голов Килиана Мбаппе. Гол в выездной игре с «Нантом» (23:00, 31 октября) идет за кэф 1.78.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Патрик Бэмфорд – 6 голов в 6 матчах АПЛ

Да, Патрик Бэмфорд – ноунейм на фоне остальных футболистов из этого списка, однако именно к нему мы рекомендуем присмотреться: «Лидс» под руководством Бьелсы играет в атаку и регулярно забивает: в среднем, 2 гола за игру в АПЛ, при этом «Лидс» опережает показатели xG на 3 забитых мяча.

(23:00, 2 ноября) «Лидс» – «Лестер», гол Бэмфорда – 2.77.

Источники изображений: https://www.instagram.com/_rl9..., https://www.instagram.com/k.mb...

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