Betting Insider

Левандовски, Сон и Мбаппе: ставим на голы лучших бомбардиров сезона

Сезон-2020/21 только начался, а некоторые футболисты уже выбились в лидеры бомбардирских гонок своих лиг и, судя по всему, будут бороться за «Золотую бутсу». Букмекеры регулярно дают линии на забитые мячи игроков, а мы расскажем вам о главных голеадорах сезона.

🇵🇱 Роберт Левандовски – 10 голов в 5 матчах Бундеслиги

Левандовски, – или как называет его одноклубник Томас Мюллер – Левангольски, – наверняка, выиграл бы «Золотой мяч» в этом году, если бы награду не отменили.

На гол Левандовски в ближайшем матче «Баварии» с «Кельном» (17:30, 31 октября) можно поставить с кэфом 1.27. Небольшой коэффициент, но польский нападающий, в среднем, 7 раз за матч бьет по воротам и исправно реализует свои моменты, перебирая по хG более 2-х голов!

🇰🇷 Сон Хын Мин – 8 голов в 6 матчах АПЛ

28-летний кореец забивает уже в 4-х матчах чемпионата Англии подряд, а в матче против «Саутгемптона» ему удалось оформить покер! Гол Сона в ближайшей игре с «Брайтоном» (22:15, 1 ноября) у букмекеров оценивается кэфом 2.33.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Доминик Кальверт-Льюин – 7 голов в 6 матчах АПЛ

Английский форвард регулярно забивал на старте сезона, но в последние игры снизил темп и «Эвертон» вот уже две игры не побеждает. (17:00, 1 ноября) «Ньюкасл» – «Эвертон», гол Кальверта-Льюина – 2.19.

🇫🇷 Килиан Мбаппе – 6 голов в 5 матчах Лиги 1

Уже 4 матча «ПСЖ» в чемпионате Франции не обходятся без голов Килиана Мбаппе. Гол в выездной игре с «Нантом» (23:00, 31 октября) идет за кэф 1.78.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Патрик Бэмфорд – 6 голов в 6 матчах АПЛ

Да, Патрик Бэмфорд – ноунейм на фоне остальных футболистов из этого списка, однако именно к нему мы рекомендуем присмотреться: «Лидс» под руководством Бьелсы играет в атаку и регулярно забивает: в среднем, 2 гола за игру в АПЛ, при этом «Лидс» опережает показатели xG на 3 забитых мяча.

(23:00, 2 ноября) «Лидс» – «Лестер», гол Бэмфорда – 2.77.

Источники изображений: https://www.instagram.com/_rl9..., https://www.instagram.com/k.mb...

Читайте в нашем блоге:

Испанским клубам хотят запретить сотрудничать с букмекерами: «Валенсия» уже заявила, что потеряет более 100 млн евро

Кумана уволят после трех матчей без побед в Ла Лиге? Букмекеры уже назвали следующего тренера «Барселоны»

НБА-2020/21: Леброн только третий в списке на MVP сезона (Букмекеры)

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️ Татьяна 😈
55.8% WR0.7% ROI
Плохо он играл последнюю игру
Ответить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Азаров Максим 36.7% WR-7.82% ROI
1.79Витесс фора ()
Виллем II — Витесс|Чемпионат Голландии
Виллем II — Витесс|Чемпионат Голландии
В текущем сезоне турнира Эредивизия Виллем II занимает 11 место в турнирной таблице, их соперники - команда Витесс, расположилась на 2 строчке. Виллем II сыграла 6 матчей, в которых одержала 1 победу, дважды сыграла вничью и проиграла 3 матча. Команда Витесс, сыграв 6 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. В турнире команда Виллем II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1.7. Витесс забивает 1.8, пропускает 0.5. Ранее соперники встречались между собой 10 августа 2019 на поле команды Виллем II, в том матче сильнее оказались гости.
0
Повторить за 1.79
⚽️ Татьяна 😈55.8% WR0.7% ROI
Боруссия М — РБ Лейпциг|Бундеслига
Боруссия М — РБ Лейпциг|Бундеслига
Прогноз от платного пользователя. Купите подписку, чтобы посмотреть все прогнозы пользователя.
Предыдущий
Следующий