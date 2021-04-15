Betting Insider

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЕ? Борха Майораль – фаворит у букмекеров

автор Сергей Рябкин

🎁 3000 рублей – твой подарок к матчам ЛЕ!

Совсем скоро стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы! Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Как выглядит таблица бомбардиров?

На данный момент первую строчку между собой делят Борха Майораль, Юсуф Языджи и Пицци. У каждого по 7 голов. Ближайшие преследователи отстают на 2 гола:

  • Борха Майораль («Рома») – 7 голов;
  • Пицци («Бенфика») – 7 голов;
  • Юсуф Языджи («Лилль») – 7 голов;
  • Пако Алькасер  («Вильярреал») – 5 голов;
  • Жерар Морено  («Вильярреал») – 5 голов;
  • Мислав Оршич («Динамо» З) – 5 голов;
  • Абдала Сима («Славия» П) – 4 гола.

Однако Языджи и Пицци вместе со своими клубами покинули плей-офф еще на стадии 1/16 финала. 

Кто фаворит по мнению букмекеров?

Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Ромы» Борхе Майоралю – на его победу можно поставить с кэфом 1.30. Следом за ним, учитывая тех футболистов, чьи команды продолжают борьбу за трофей, идут Пако Алькасер и Жерар Морено. 

Однако топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:

  1. Борха Майораль – 1.30 (вероятность – 77%);
  2. Пицци – 4.00 (25%);
  3. Юсуф Языджи – 4.00 (25%);
  4. Пако Алькасер – 10.00 (10%);
  5. Жерар Морено – 15.00 (7%).

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи ЛЕ вы можете найти найти в матч-центре.

Напомним, что лучшим бомбардиром ЛЕ-2019/20 стал Бруну Фернандеш (8 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
Да, он. Только если забьёт сегодня. Но он чаще выходит в запасе.
Ответить
Wasso
70.2% WR1.48% ROI
Возможно и Алькасер) главное, чтобы Вилья начала играть как надо))
Ответить