Кто станет лучшим бомбардиром ЛЕ? Борха Майораль – фаворит у букмекеров

Совсем скоро стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы! Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Как выглядит таблица бомбардиров?

На данный момент первую строчку между собой делят Борха Майораль, Юсуф Языджи и Пицци. У каждого по 7 голов. Ближайшие преследователи отстают на 2 гола:

Борха Майораль («Рома») – 7 голов;

голов; Пицци («Бенфика») – 7 голов ;

голов ; Юсуф Языджи («Лилль») – 7 голов ;

голов ; Пако Алькасер («Вильярреал») – 5 голов ;

голов ; Жерар Морено («Вильярреал») – 5 голов ;

голов ; Мислав Оршич («Динамо» З) – 5 голов ;

голов ; Абдала Сима («Славия» П) – 4 гола.

Однако Языджи и Пицци вместе со своими клубами покинули плей-офф еще на стадии 1/16 финала.



Кто фаворит по мнению букмекеров?

Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Ромы» Борхе Майоралю – на его победу можно поставить с кэфом 1.30. Следом за ним, учитывая тех футболистов, чьи команды продолжают борьбу за трофей, идут Пако Алькасер и Жерар Морено.

Однако топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:

Борха Майораль – 1.30 (вероятность – 77%); Пицци – 4.00 (25%); Юсуф Языджи – 4.00 (25%); Пако Алькасер – 10.00 (10%); Жерар Морено – 15.00 (7%).

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи ЛЕ вы можете найти найти в матч-центре.

Напомним, что лучшим бомбардиром ЛЕ-2019/20 стал Бруну Фернандеш (8 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!