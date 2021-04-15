Кто станет лучшим бомбардиром ЛЕ? Борха Майораль – фаворит у букмекеров
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Совсем скоро стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы! Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.
Как выглядит таблица бомбардиров?
На данный момент первую строчку между собой делят Борха Майораль, Юсуф Языджи и Пицци. У каждого по 7 голов. Ближайшие преследователи отстают на 2 гола:
- Борха Майораль («Рома») – 7 голов;
- Пицци («Бенфика») – 7 голов;
- Юсуф Языджи («Лилль») – 7 голов;
- Пако Алькасер («Вильярреал») – 5 голов;
- Жерар Морено («Вильярреал») – 5 голов;
- Мислав Оршич («Динамо» З) – 5 голов;
- Абдала Сима («Славия» П) – 4 гола.
Однако Языджи и Пицци вместе со своими клубами покинули плей-офф еще на стадии 1/16 финала.
Кто фаворит по мнению букмекеров?
Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Ромы» Борхе Майоралю – на его победу можно поставить с кэфом 1.30. Следом за ним, учитывая тех футболистов, чьи команды продолжают борьбу за трофей, идут Пако Алькасер и Жерар Морено.
Однако топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:
- Борха Майораль – 1.30 (вероятность – 77%);
- Пицци – 4.00 (25%);
- Юсуф Языджи – 4.00 (25%);
- Пако Алькасер – 10.00 (10%);
- Жерар Морено – 15.00 (7%).
Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи ЛЕ вы можете найти найти в матч-центре.
Напомним, что лучшим бомбардиром ЛЕ-2019/20 стал Бруну Фернандеш (8 голов).