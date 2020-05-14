Британские букмекеры нарушили обещание не рекламировать свои услуги во время пандемии – депутаты пожаловались в Правительство

Британские букмекеры нарушили запрет на рекламу во время карантина. По мнению депутатов они демонстрируют «тонко завуалированные» рекламные ролики, замаскированные под сообщения о социальной ответственности



Месяц назад Совет по ставкам и азартным играм BGC, представляющий 90% британских букмекерских компаний, обещал временно прекратить рекламу букмекеров на радио и телевидении на время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Конторы должны были до 7 мая удалить свою рекламу, а запрет планировался как минимум до 5 июня. Такие меры, вероятно, были вызваны ростом числа лудоманов.



Букмекеры обещали выпускать информативные ролики, повествующие о различных инструментах самоконтроля, например, о лимитах на денежные депозиты. На деле все оказалось иначе – они продолжили рекламировать свои бренды в социальных видео.

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Ярким примером является реклама онлайн-казино Mr. Green, принадлежащего William Hill. В конце видео звучит фраза: «Наслаждайтесь отменными выигрышами в онлайн-казино Mr Green!». Согласитесь, больше похоже на призыв к игре с гарантированной прибылью, а не на защиту клиентов, потенциально подверженных риску.

Подобные нарушения допустила и другая британская компания. Sky Betting & Gaming посвятила видео борьбе с лудоманией, которое завершается словами: «Вот почему я играю в SkyVegas!».

А рекламный ролик ирландского букмекера Paddy Power, показанный на Comedy Central, и вовсе не содержал никаких упоминаний о мерах защиты игроков – про безопасность ставок тут явно забыли.

Депутаты межпартийной группы по вреду азартных игр парламента Великобритании призвали вмешаться в ситуацию Правительство. Они заявили о неспособности отрасли контролировать себя во время карантина.

Отметим, что на долю букмекеров приходится примерно 50% всей рекламы азартных игр на радио и телевидении Великобритании.

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