Выручка букмекеров упала на 50-70%. Представители БК рассказали о последствиях кризиса для беттинга

Мы много писали о том, как пандемия коронавируса повлияла на рынок беттинга, но сегодня посмотрим на ситуацию взглядом самих букмекеров. Представители некоторых ведущих контор России рассказали о текущем состоянии индустрии и поделились планами на будущее, а мы собрали для вас главное из их выступлений.

Выручка букмекеров упала на 50-70%, компании сокращают расходы на маркетинг и пытаются удержать ценных клиентов

Заместитель Генерального директора по маркетингу «Лиги Ставок» Игорь Столяров сообщил, что платежеспособность граждан РФ уже на данный момент упала примерно на 15%, что естественно влияет и на объемы ставок. Этот тренд будет продолжаться – букмекеры ожидают падение этого показателя еще на 5-7% в следующем году.

Генеральный директор «Бетсити» Николай Оганезов сообщает, что у различных букмекеров выручка упала по разному – в среднем от 50% до 70%. Тем не менее конторы в большинстве случаев не спешат расставаться с сотрудниками и снижать им зарплаты.

Сильнее всего БК урезали расходы на маркетинг – бюджеты сократились, и рекламы беттинга вокруг стало гораздо меньше. По прогнозам Оганезова, резкого скачка маркетинговых бюджетов вверх в ближайшее время скорее всего не будет, хотя некоторые букмекеры и могут сыграть иначе, запустив масштабную рекламную кампанию, чтобы пробиться в топ.

Директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич подтверждает, что главной расходной статьей, пострадавшей от коронавируса, стал маркетинг. «Фонбет» оптимизирует расходы на привлечение новых клиентов, сосредоточившись на удержании старых – БК использует для этого бонусы, кэшбэк и персонализированные предложения для наиболее ценных игроков.

Якиревич также отметила, что оборот «Фонбета» сократился примерно на 40%, и в связи с этим, в антикризисном плане БК есть, в том числе, идея организовывать собственные спортивные турниры.

Киберспорт вырос до 30-40% рынка, а доли футбола и киберфутбола сравнялись – как изменилась линия БК без большого спорта

Алина Якиревич утверждает, что игроки довольно быстро привыкли к новым реалиям. В кризис люди ищут возможности для заработка, а из-за карантина проводят больше времени дома перед телевизором – это спасает рынок от еще большего падения.

В первую очередь «Фонбет» заметил усиление внимания бетторов к киберспорту, хотя там и отменили оффлайн турниры, которые были наиболее популярны у бетторов.

Повысился интерес игроков и к турнирам, в которых киберспорт объединяется с игровыми дисциплинами (киберфутбол, кибербаскетбол). Компания не только открывает линию на такие события, но и рассказывает клиентам, кто и по каким правилам играет – это повышает прозрачность и интерес публики.

Генеральный директор «Бетсити» Николай Оганезов подтверждает, что людей, полностью отказавшихся от игры на ставках, оказалось крайне мало, и утверждает, что ставки на киберспорт составили до 30-40% рынка.

По статистике «Лиги ставок», объем ставок на киберспорт вырос в 10-12 раз.

Вторым значительным для игроков рынком стал беларусский футбол. Игорь Столяров из «Лиги ставок» сообщил, что на Высшую лигу Беларуси стали ставить в 50 раз больше, чем в прошлом году. Впервые футбол и киберфутбол сравнялись по доле рынка – оба составляют около 25% всего объема ставок.

Что касается российского футбола, то, по мнению «Бетсити», если и есть вероятность возобновления РПЛ, то, в лучшем случае, это случится только в июне.

Смерть офлайна, геймификация приложений и вложения в CRM – будущее после кризиса

Что ждет рынок после завершения пандемии?

По оценкам БК, главным изменением, станет то, что в будущем оффлайн трафик «упадет» что повлияет на закрытие ППС, так как по окончанию кризиса многие игроки просто не вернутся в оффлайн после использования гаджетов для игры на ставках.

Вот, как еще видят будущее представители букмекерских компаний:

Перевод большей части сотрудников на удаленную работу на постоянной или частичной основе, что повлечет за собой сокращение расходов на аренду офисов;

Включение кибер-зон во флагманские офисы;

Развитие функционала приложений и личных кабинетов клиентов (чат, кастомизация, геймификация и пр.);

Интерактивные мероприятия (клубы по интересам, онлайн сообщества и пр.);

Развитие платформ смежных продуктов (спорт, lifestyle и пр.).

Компании будут вкладываться в новые технологии, используя, например, машинное зрение для моделирования матча в лайве и получение лайв-данных об играх.

Будут расти CRM-системы, на которые ложится огромная нагрузка по удержанию старых клиентов и привлечению новых.

Авторы: Дмитрий Ш, Ирина Пироженко