Второй Оскар Скорсезе, Человек года Трамп и баттл Оксимирона с прошлым – 2020 год глазами букмекеров

В интернете вы найдете кучу рейтингов, топов, открытий, разочарований 2019 года. В то время как большинство людей подводят итоги уходящей декады, мы с уверенностью смотрим в будущее.

Что, по мнению букмекеров, произойдет в 2020 году с наибольшей вероятностью, какие события должны перевернуть игру, что ждет человечество на старте нового десятилетия? Все самое сочное в новогоднем превью от Betting Insider.

Баттл-рэп мертв, но может воскреснуть

Букмекеры просто обожают Оксимирона и предлагают вам десятки вариантов на его следующего соперника в СИЗО «Кресты» клубе «1703». Тут мы, скорее, посоветуем обратить внимание на обратную ставку. Оксимирон НЕ забатлит с Шокком за 1.43, как вам такое? Учитывая, что Шокк в принципе отошел от рэперских дел и двигается в направлении панк-рока, а Окси, по его же словам, этот баттл никогда не был интересен, логично предположить, что следующим соперником Мирона Федорова будет кто-угодно, но только не Дима Бамберг.

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Фанаты баттл-рэпа ждут это противостояние около семи лет. Кто знает, быть может, Оксимирон загорится и решит ответить на бесконечные оскорбления своего бывшего соратника. Вряд ли Шокк откажется от лишних 50 миллионов просмотров. Если вы верите, что следующим оппонентом Оксимирона будет именно Бамберг, коэффициент 2.85 вам в помощь.

Главный герой комикса и главный хейтер комикса на одной сцене – это «Оскар»

У Скорсезе всего один Оскар за 60 лет в большом кино. Свою первую и последнюю статуэтку он выиграл в 2007 – возможно, 2020 год станет чуть более счастливым для фанатов творчества Скорсезе. Мартин, мы верим в тебя! На триумф «Ирландца» вы можете поставить за 3.48.

С Хоакином Фениксом все слишком очевидно. 1.33 на успех легенды в номинации на лучшую мужскую роль – это много. Можно даже сказать, валуй – возьмите в экспресс победу Феникса и баттл Оксимирона и Шокка (который не состоится), и вы получите коэффициент 1,9. Для любителей долгосрочных ставок – самое то.

Билли Айлиш – фаворит, но все не так однозначно

Кто-нибудь слушал песню Лиззо – «Truth Hearts»? Если нет, то самое время это сделать, ведь она имеет все шансы стать лучшей музыкальном записью года. Да, фаворит у букмекеров неповторимая Билли Айлиш и ее «Бэд Гай», но есть ощущение, что не все так однозначно будет в этом году. 5,0 за Лиззо и ее трек – более чем достойное предложение от букмекеров.

Джемс Бонд против феминизма

Всплеск феминизма по всему миру породил целую волну дискриминации по отношению к мужчинам. Женщины дошли до самого маскулинного, что есть на этой планете, Джеймса Бонда. Ходят слухи, что рано или поздно одного из самых брутальных киноперсонажей сыграет женщина. Букмекеры, правда, не особо в это верят и дают коэффициент 7.0. На альтернативный исход – 1,08. Женская власть? Не сегодня, Залина!

Рожки да ножки – худший фильм года

Кто у нас провалился в прокате, кто получил разгромные оценки критиков, кто закрывается как проект из-за одного фильма? Правильно, великий и могучий «Хеллбой». В то время как другое кино про супергероев собирает по несколько миллиардов долларов, «Хеллбой» вынужден страдать. Абсолютно заслуженно страдать! Букмекеры дают коэффициент 3.0 на то, что картина Нила Маршалла возьмет Золотую малину в номинации «худший фильм». Это самый низкий кэф из всех представителей в данной номинации. Хоть где-то «Хеллбой» идет в числе лидеров.

Грета Тунберг – как гром среди ясного неба

Этой 16-летней девочке не нужны ни школа, ни деньги, ни признание в обществе. Ее заботят куда более масштабные вопросы. Просто посмотрите (или в сотый раз пересмотрите) речь Греты Тунберг на саммите ООН. Вне всяких сомнений, это один из главных перформансов 21 века.

Борьбу Греты не могли оставить без внимания, и прямо сейчас она является главным претендентом на Нобелевскую премию Мира. На победу Греты букмекеры дают коэффициент 3,96. Самое время поставить на Грету, во имя стабильного климата на Земле.

Время покажет, кто победит на Евровидении-2020

Вы можете себе представить, что будет твориться на российском телевидении в случае победы представителя из Украины? Спойлер: будет очень жарко! Социальные сети заполнятся роликами из различных политических ток-шоу, где нам объяснят, почему успех был незаслуженным.

По мнению букмекеров, Украина – фаворит конкурса. И не надо смущаться коэффициенту 14.5. Во-первых, это самое низкое значение из всех стран-участников, во-вторых, пока неясно, кто будет представлять украинскую команду. При любых раскладах вы уже сейчас можете зарядить на Украину, и в случае прохода ставки насладиться как выигрышем, так и сериалом под названием «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Дональд Трамп уйдет из Белого дома, но станет человеком года

Трамп уже становился человеком года в 2016, когда был избран президентом США. Дональд может стать шестнадцатым двукратным обладателем этого высокого звания.

Прямо сейчас Дональд Трамп – фаворит с битве за награду в 2020. Букмекеры оценили вероятность его успеха коэффициентом 3.5. Обойдет ли на этот раз Трамп своего визави из России? Пока в противостоянии Путин – Трамп счет 1:1.

А вот на выборах нашего товарища ожидает куда более серьезная борьба. Либо пан, либо пропал. 2.20 – на переизбрание Трампа, 1.60 – на победу любого другого кандидата.

Что будет в итоге? Увидим в 2020 году. Движ только начинается, и вся самая жара впереди. Главное в этом деле – вера себя, а данным качеством мистер Трамп наделен с самого рождения. Посмотрим, смогут ли демократы со второй попытки переиграть строителя новой Америки.

Автор: Александр Москвин

Какое из этих событий самое вероятное? Обсудим в комментариях!

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