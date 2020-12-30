Betting Insider

Новый Бонд – мужчина, Россия – в плей-офф Евро, Путин – не уйдет. Каким букмекеры видят 2021 год?

2021 год уже рядом! Мы изучили линии букмекеров, чтобы узнать, каким он будет. Собрали бы все это в экспресс?

«Зенит» – император РПЛ, а сборная России – в плей-офф Евро-2020

Выиграет ли Семак с «Зенитом» третий чемпионат России подряд? Букмекеры почти не сомневаются в этом. Победа питерцев в РПЛ – 1.20, а за 4.50 можно поставить, что титул чемпионов заберет другая команда. 

В Лиге чемпионов победитель так же не изменится, говорят букмекеры: на победу «Баварии» можно поставить с коэффициентом 3.60, нет – 1.29.

Но главный турнир 2021 года – это чемпионат Европы, перенесенный из-за коронавируса. Англия, Бельгия и Франция – фавориты турниры с одинаковыми шансами (6.50). Победу сборной России оценили коэффициентом 100. На такой исход конечно никто (кроме Черчесова) не рассчитывает – выход из группы за 1.40 более вероятен.

Скучный фаворит в НБА и неожиданный – в НХЛ

Сезон в НБА уже стартовал – на матчи лучшей баскетбольной лиги мира вы можете наткнуться, если ваши новогодние тусовки будут длиться до поздней ночи. Фаворит сезона – «Лейкерс»: на то, что «Шоутайм» защитят свой титул, дают коэффициент 3.75.

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Регулярка НХЛ стартует 13 января – букмекеры считают фаворитом «Колорадо». Не ждали? Их победа в сезоне оценивается коэффициентом 8.0.

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Фаворит на получение одной из самых престижных наград в мире – ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Вероятность – 33%. Грета Тунберг все еще в числе претендентов с вероятностью в 20% на победу в номинации. Недавние конкуренты на выборах Дональд Трамп и Джо Байден6% и 2% соответственно, а шансы Владимира Путина на получение награды – около 3%.

А на то, что Путин оставит президентский пост  – вероятность в 2 раза больше!

2021 год будет непростым и для политиков – покинуть свой пост может даже кто-то из руководителей государств. Букмекеры считают фаворитом премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху (вероятность 12%). На втором месте – Премьер Великобритании Борис Джонсон (8%), а вот Президента РФ Владимира Путина нет даже в топ-3. Вероятность его ухода в будущем году – 6%. «Не дождетесь», – его слова.


Новый Джеймс Бонд – все еще мужчина

В прошлом году мы обсуждали вероятность того, что в роли нового Джеймса Бонда мы увидим женщину. Этого не произошло.

Новая кинолента «Не время умирать» (25-я по счету «бондиана»!) должна была выйти в 2020-м году, но отложилась сами-знаете-из-за-чего. Теперь выпустить фильм в прокат планируют 2 апреля 2021 года. Уже стало известно, что это последний Бонд, которого сыграл Дэниел Крейг

Кто будет следующим Бондом? Безоговорочным фаворитом у букмекеров является Том Харди (50%), а его главный конкурент – Джеймс Нортон (31%). По мнению букмекеров на эту роль претендует Дэвид Бекхэм. Правда вероятность всего-лишь 2%.

Вы не смотрели ни одного фильма, претендующего на Оскар. Коэффициент – 1.01

Фильмы про британского шпиона никогда не претендовали на «Оскар» – но и без Бонда, конкуренция тут неплохая. Даже в 2020 году, когда вся индустрия практически остановилась. Главным претендентом на статуэтку (31%) является фильм Хлои Чжао «Земля кочевников», по сюжету которого 60-летняя женщина, оставшаяся ни с чем, становится кочевницей и путешествует по Америке в поисках заработка. Ближайшие конкуренты такие:

  • «Манк» (драма Дэвида Финчера) – 18%
  • «Суд над чикагской семеркой» (драма Аарона Соркина)  – 11%
  • «Французский вестник» (комедия Уэса Андерсона) – 10%
  • «Полночное небо» (научная фантастика от Джорджа Клуни) – 10%

Россия – в тройке претендентов на победу в Евровидении

Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах, как и планировали годом ранее. Коронавирус внес свои коррективы и в главный музыкальный конкурс. Изменился ли расклад сил у букмекеров? Главный претендент на победу – Исландия (коэффициент 9%), следом идут Болгария (7%), Россия (7%) и Италия (6%).

Напомним, что в 2020 году от России на Евровидении должна была выступать группа Little Big. Уже известно, что в отборе к следующему году году группа тоже будет участвовать, но уже с новой песней. Как думаете, получится снова пробиться на конкурс?

Знаете, каким будет 2021-й? Оставляйте креативный прогноз и выигрывайте подписку на сервис статистики для ставок

Комментарии
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Надеюсь Россия выйдет в плей-офф Евро, хочется повторить сказку, которую команда сотворила на Евро 08 😭
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Max SНадеюсь Россия выйдет в плей-офф Евро, хочется повторить сказку, которую команда сотворила на Евро 08 😭
Нынешняя сборная, увы, слабее(
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
Зенит - чемпион. Бавария вряд ли повторит свой успех в ЛЧ, а о выходе из группы на Евро даже не мечтаю!
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
Ни один фильм не видел, на НГ лучше посмотрю Один дома!
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Max S
50% WR-1.83% ROI
FlanagunНынешняя сборная, увы, слабее(
Не спорю(
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
Александр 2021Зенит - чемпион. Бавария вряд ли повторит свой успех в ЛЧ, а о выходе из группы на Евро даже не мечтаю!
Почему так уверен в зените?
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Victor Petrov
37.9% WR-1.61% ROI
Откуда взяты коэффициенты?
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
Victor PetrovОткуда взяты коэффициенты?
Привет! Коэффициенты не на спорт взяли в зарубежных БК: Betfair, PaddyPower. К сожалению, в наших сейчас нельзя давать такие линии.
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Victor Petrov
37.9% WR-1.61% ROI
Александр 2021Привет! Коэффициенты не на спорт взяли в зарубежных БК: Betfair, PaddyPower. К сожалению, в наших сейчас нельзя давать такие линии. 
Александр, привет! Интересно было коэффициенты на уход политиков с поста глянуть, но в перечисленных конторах этого не нашел
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
Victor PetrovАлександр, привет! Интересно было коэффициенты на уход политиков с поста глянуть, но в перечисленных конторах этого не нашел
Линия остается на портале Oddscheker, правда сейчас только БК Smarkets представлена. Может быть, все притаились и ждут, что во время празднования Нового года что-то произойдет? Тогда будем ждать новые кэфы и новых политиков здесь: https://www.oddschecker.com/politics/world-politics/named-leader-to-leave-their-elected-position-first
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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