Новый Бонд – мужчина, Россия – в плей-офф Евро, Путин – не уйдет. Каким букмекеры видят 2021 год?

2021 год уже рядом! Мы изучили линии букмекеров, чтобы узнать, каким он будет. Собрали бы все это в экспресс?

«Зенит» – император РПЛ, а сборная России – в плей-офф Евро-2020

Выиграет ли Семак с «Зенитом» третий чемпионат России подряд? Букмекеры почти не сомневаются в этом. Победа питерцев в РПЛ – 1.20, а за 4.50 можно поставить, что титул чемпионов заберет другая команда.

В Лиге чемпионов победитель так же не изменится, говорят букмекеры: на победу «Баварии» можно поставить с коэффициентом 3.60, нет – 1.29.

Но главный турнир 2021 года – это чемпионат Европы, перенесенный из-за коронавируса. Англия, Бельгия и Франция – фавориты турниры с одинаковыми шансами (6.50). Победу сборной России оценили коэффициентом 100. На такой исход конечно никто (кроме Черчесова) не рассчитывает – выход из группы за 1.40 более вероятен.

Скучный фаворит в НБА и неожиданный – в НХЛ

Сезон в НБА уже стартовал – на матчи лучшей баскетбольной лиги мира вы можете наткнуться, если ваши новогодние тусовки будут длиться до поздней ночи. Фаворит сезона – «Лейкерс»: на то, что «Шоутайм» защитят свой титул, дают коэффициент 3.75.

Леброн всего третий в списке на MVP нового сезона в NBA. Угадаете фаворитов?

Регулярка НХЛ стартует 13 января – букмекеры считают фаворитом «Колорадо». Не ждали? Их победа в сезоне оценивается коэффициентом 8.0.

Победители коронавируса или эколог-активист? Война за Нобелевскую премию мира!

Фаворит на получение одной из самых престижных наград в мире – ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Вероятность – 33%. Грета Тунберг все еще в числе претендентов с вероятностью в 20% на победу в номинации. Недавние конкуренты на выборах Дональд Трамп и Джо Байден – 6% и 2% соответственно, а шансы Владимира Путина на получение награды – около 3%.

А на то, что Путин оставит президентский пост – вероятность в 2 раза больше!

2021 год будет непростым и для политиков – покинуть свой пост может даже кто-то из руководителей государств. Букмекеры считают фаворитом премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху (вероятность 12%). На втором месте – Премьер Великобритании Борис Джонсон (8%), а вот Президента РФ Владимира Путина нет даже в топ-3. Вероятность его ухода в будущем году – 6%. «Не дождетесь», – его слова.





Новый Джеймс Бонд – все еще мужчина

В прошлом году мы обсуждали вероятность того, что в роли нового Джеймса Бонда мы увидим женщину. Этого не произошло.

Новая кинолента «Не время умирать» (25-я по счету «бондиана»!) должна была выйти в 2020-м году, но отложилась сами-знаете-из-за-чего. Теперь выпустить фильм в прокат планируют 2 апреля 2021 года. Уже стало известно, что это последний Бонд, которого сыграл Дэниел Крейг.

Кто будет следующим Бондом? Безоговорочным фаворитом у букмекеров является Том Харди (50%), а его главный конкурент – Джеймс Нортон (31%). По мнению букмекеров на эту роль претендует Дэвид Бекхэм. Правда вероятность всего-лишь 2%.

Вы не смотрели ни одного фильма, претендующего на Оскар. Коэффициент – 1.01

Фильмы про британского шпиона никогда не претендовали на «Оскар» – но и без Бонда, конкуренция тут неплохая. Даже в 2020 году, когда вся индустрия практически остановилась. Главным претендентом на статуэтку (31%) является фильм Хлои Чжао «Земля кочевников», по сюжету которого 60-летняя женщина, оставшаяся ни с чем, становится кочевницей и путешествует по Америке в поисках заработка. Ближайшие конкуренты такие:

«Манк» (драма Дэвида Финчера) – 18%

(драма Дэвида Финчера) – «Суд над чикагской семеркой» (драма Аарона Соркина) – 11%

(драма Аарона Соркина) – «Французский вестник» (комедия Уэса Андерсона) – 10%

(комедия Уэса Андерсона) – «Полночное небо» (научная фантастика от Джорджа Клуни) – 10%

Россия – в тройке претендентов на победу в Евровидении

Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах, как и планировали годом ранее. Коронавирус внес свои коррективы и в главный музыкальный конкурс. Изменился ли расклад сил у букмекеров? Главный претендент на победу – Исландия (коэффициент 9%), следом идут Болгария (7%), Россия (7%) и Италия (6%).

Напомним, что в 2020 году от России на Евровидении должна была выступать группа Little Big. Уже известно, что в отборе к следующему году году группа тоже будет участвовать, но уже с новой песней. Как думаете, получится снова пробиться на конкурс?