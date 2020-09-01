«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» получают по 200 млн рублей от Winline. Parimatch подписал 4 клуба РПЛ, потратив в 6 раз меньше

С момента легализации беттинга в России букмекеры заполонили спортивный сектор. Сегодня их рекламу можно увидеть на ютуб-каналах, ТВ, тематических сайтах, билбордах у стадионов и в соцсетях знаменитых спортсменов. Сумма всех партнерских соглашений команд РПЛ с БК составляет более 1,7 млрд рублей.



С кем из букмекеров сотрудничают гранды, у кого самые «жирные» контракты, и что достается аутсайдерам? Betting Insider собрал все цифры.

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Winline тратит 200 млн рублей на три клуба

Больше всех на сотрудничество с клубами Премьер-лиги тратит Winline. 200 млн на 3 клуба: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»! Это три самых больших букмекерских контракта в РПЛ. «Краснодару» за эту сумму наносит логотип Winline прямо по центру игровой формы. «Спартак» и «Зенит» поместили небольшие значки в районе плеч.

У ЦСКА новый беттинг-партнер

Ранее у «Фонбета» не было партнеров в РПЛ. Букмекер работал только со сборной России по футболу. Ситуация изменилась: БК подписала контракт с ЦСКА – 180 млн руб..

Parimatch подписал сразу 4 клуба за 100 млн, потратив в 6 раз меньше Winline

Сразу 4 клуба РПЛ в этом сезоне имеют спонсорское соглашение с «Париматч». «Сочи» и «Ахмат» получают от букмекера по 20 млн рублей, «Химки» и «Тамбов» – 30 млн рублей. Всего за 100 млн (в 6 раз меньше, чем у Winline) «Париматч» подписал четыре команды лиги. Больше, чем у Parimatch, в Премьер-лиге партнеров нет ни у кого.

По остальным клубам ситуация выглядит так:

1хСтавка (1xBet) – «Локомотив» (80 млн рублей), «Динамо» (60 млн рублей);

BetBoom – «Уфа» (60 млн рублей), «Урал» (30 млн рублей), «Арсенал» (25 млн рублей);

«Марафон» – «Ротор» (60 млн рублей);

«Бетсити» – «Ростов» (30 млн рублей);

Bwin – «Рубин» (30 млн рублей).

«Лига ставок» представлена одним партнером, и им является сама Российская Премьер-лига. В год на сотрудничество с РПЛ «Лига ставок» выделяет порядка 600 млн рублей.

Источник главного изображения: «ФК Зенит»

Источник изображений внутри статьи: «ФК Краснодар», «ПФК ЦСКА»

Источник - Финансовая газета

