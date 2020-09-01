Betting Insider

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» получают по 200 млн рублей от Winline. Parimatch подписал 4 клуба РПЛ, потратив в 6 раз меньше

С момента легализации беттинга в России букмекеры заполонили спортивный сектор. Сегодня их рекламу можно увидеть на ютуб-каналах, ТВ, тематических сайтах, билбордах у стадионов и в соцсетях знаменитых спортсменов. Сумма всех партнерских соглашений команд РПЛ с БК составляет более 1,7 млрд рублей.

С кем из букмекеров сотрудничают гранды, у кого самые «жирные» контракты, и что достается аутсайдерам? Betting Insider собрал все цифры.

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Winline тратит 200 млн рублей на три клуба

Больше всех на сотрудничество с клубами Премьер-лиги тратит Winline. 200 млн на 3 клуба: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»! Это три самых больших букмекерских контракта в РПЛ. «Краснодару» за эту сумму наносит логотип Winline прямо по центру игровой формы. «Спартак» и «Зенит» поместили небольшие значки в районе плеч.

У ЦСКА новый беттинг-партнер

Ранее у «Фонбета» не было партнеров в РПЛ. Букмекер работал только со сборной России по футболу. Ситуация изменилась: БК подписала контракт с ЦСКА – 180 млн руб.. 

Parimatch подписал сразу 4 клуба за 100 млн, потратив в 6 раз меньше Winline

Сразу 4 клуба РПЛ в этом сезоне имеют спонсорское соглашение с «Париматч». «Сочи» и «Ахмат» получают от букмекера по 20 млн рублей, «Химки» и «Тамбов» – 30 млн рублей. Всего за 100 млн (в 6 раз меньше, чем у Winline) «Париматч» подписал четыре команды лиги. Больше, чем у Parimatch, в Премьер-лиге партнеров нет ни у кого.

По остальным клубам ситуация выглядит так:

  • 1хСтавка (1xBet) – «Локомотив» (80 млн рублей), «Динамо» (60 млн рублей);
  • BetBoom – «Уфа» (60 млн рублей), «Урал» (30 млн рублей), «Арсенал» (25 млн рублей);
  • «Марафон» – «Ротор» (60 млн рублей);
  • «Бетсити» – «Ростов» (30 млн рублей);
  • Bwin – «Рубин» (30 млн рублей).

«Лига ставок» представлена одним партнером, и им является сама Российская Премьер-лига. В год на сотрудничество с РПЛ «Лига ставок» выделяет порядка 600 млн рублей.

Источник главного изображения: «ФК Зенит»

Источник изображений внутри статьи: «ФК Краснодар», «ПФК ЦСКА»

Источник - Финансовая газета

Комментарии
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А как определили, что фонбет с ЦСКА подписал второй по величине контракт, если сумма неизвестна?
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твикс🍫🙃
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Ответ на комментарий 🐼Panda🐼 
Добрый день! 
Дополнили материал, спасибо, что заметили
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Олимп.бет зато ФНЛ спонсирует! 😅
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Виктор Гусев51.4% WR-2.04% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Наконец-то можно поговорить и о сборной России, она возвращается третьего сентября и сыграет на "ВТБ Арене" против Сербии в Лиге наций

Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью - победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно - четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.

Нынешняя сербская команда - это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.

Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.

Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист - шесть чемпионских титулов с белградским "Партизаном". Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла - в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.

Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.

Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.

Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.

Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1.90.

Источник: StavkaTV
0
Повторить за 1.89
Владислав Радимов39.5% WR-14.74% ROI
1.78Победит Сборная Бельгии по футболу
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Здесь точно будет тотал больше 2,5. В матче сойдутся две команды, которые не будут стесняться атаковать.

У бельгийцев вообще сумасшедший атакующий потенциал, так как перед этим матчем все их лидеры в строю, в том числе Азар, Де Брюйне. Датчане также сыграют вполне открыто. Мы получим удовольствие от этого матча, ведь это сборные, которые любят и умеют играть в атакующий футбол, тем более Лига наций им не так важна. Кроме того, нас ждёт результативный матч, где Бельгия всё-таки является фаворитом, поэтому поставлю две ставки: тотал больше 2,5 и победа Бельгии.

Дания сейчас не входит в список сильнейших сборных Европы, скорее находится примерно на одном уровне с российской. Как раз на предстоящем чемпионате Европы наша сборная будет конкурировать с датчанами за выход из группы. В целом Дания очень зависима от Эриксена. Когда он на ходу, как, например, в «Тоттенхэме», это один футболист, а когда без игровой практики, то другой. Сейчас Эриксен сидит на скамейке в «Интере», и я слышал, что от него в миланском клубе хотят избавиться. У датчан такая команда, где каждый знает свой манёвр и игрой кто-то должен управлять, и как раз это делает Эриксен. Дания будет зависеть от того, где в следующем сезоне будет играть Кристиан. Я думаю, что он сам заинтересован в уходе из «Интера», чтобы постоянно играть, потому что летом состоится чемпионат Европы.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.78
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