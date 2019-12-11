Федерация Бокса России подпишет соглашение с БК «Лига Ставок»

Федерация Бокса России подпишет соглашение с букмекерской компаний «Лига Ставок». Об этом сообщает редактор Betting Insider с пресс-конференции компании, посвященной подведению итогов 2019 года.

Соглашение затронет использование символики, наименование спортивных мероприятий, а также организацию приема ставок на поединки.

Букмекерская компания Лига Ставок является партнером РПЛ, федерации хоккея России и других спортивных объединений страны.

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