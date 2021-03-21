Betting Insider

Британцам стали отказывать в ипотеке из-за ставок на спорт. Сколько можно ставить, чтобы кредит одобрили?

автор Сергей Рябкин

В Великобритании с начала пандемии сильно возрос спрос на жилищную ипотеку. Однако половине заемщиков было отказано в кредите. 

Часто причиной отказов стали дополнительные факторы, а не только традиционные уровень дохода и кредитная история. Например, обналичивание больших сумм, использование PayPal, частые покупки в рассрочку и даже подписка на Netflix или Spotify.

Одной из важных причин отказа может быть наличие аккаунта в букмекерской конторе. Отмечается, что если заемщик делает ставки примерно раз в неделю, то шансы получить ипотеку не упадут. Но если движение по счету в БК происходит ощутимо чаще, то банки могут отказать в кредите. 

«Азартные игры и ипотека несовместимы», — рассказал Пол Косс, соучредитель ипотечного брокера Haysto.

А как часто вы делаете ставки? Случались проблемы из-за гемблинга? Рассказывайте в комментариях.

Комментарии
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Wasso
69.5% WR0.94% ROI
Я практически живу этим))) но проблем серьезных не возникало... тем более до кредита, или долгов. Знаю лично примеры, когда оставались без бизнеса и квартиры, вплоть до переезда из столицы. А у кого как???
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
да ну... брать кредит на ставки? вверх разума
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Wasso
69.5% WR0.94% ROI
Средство Победыда ну... брать кредит на ставки? вверх разума
Ну есть такие) лично знаю, в микрофинансах)) 5 косых, чтобы загрузить на игру...
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победыда ну... брать кредит на ставки? вверх разума
Ну я скажу по секрету (хоть это и не секрет, а известная проблема),что тех кто берёт кредиты и займы на ставки -не менее тех кто их не берёт на ставки) В миллионных долгах сидят, имея по 5-10 кредитов и по несколько десятков займов. 
Я много читаю, общаюсь, наблюдаю различные форумы, группы в соцсетях и прочее и к примеру в той или иной группе (в открытых и закрытых) посвящённой бонусам, букмекерам почти через одного имеют по несколько займов и в огромных долгах. К сожалению, это реально проблема.
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
StavkaIgraНу я скажу по секрету (хоть это и не секрет, а известная проблема),что тех кто берёт кредиты и займы на ставки -не менее тех кто их не берёт на ставки) В миллионных долгах сидят, имея по 5-10 кредитов и по несколько десятков займов. Я много читаю, общаюсь, наблюдаю различные форумы, группы в соцсетях и прочее и к примеру в той или иной группе (в открытых и закрытых) посвящённой бонусам, букмекерам почти через одного имеют по несколько займов и в огромных долгах. К сожалению, это реально проблема.
это очень серьёзная проблема
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победыэто очень серьёзная проблема
Люди намеренно берут онлайн-займы,чтобы с них поднять и тут же вернуть взятый займ, а остальное на личные нужды и на продолжение лудильни. Но ,к сожалению, получается вовсе не так и человек берёт 2;3...10 займы,один займ погашает-новым взятым займом, а остальное вновь на лудильню и так по кругу, но итог в основном печален..так как берет уже по повышенному лимиту вновь там ,где погасил и пошла кабала..
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
С одной стороны правильно делают в Великобритании, что там так действуют. Так как большинство игроков очень азартные)По сути они этим оберегают человека от долгов будущих и от проблем с этим связанных.
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