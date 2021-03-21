Британцам стали отказывать в ипотеке из-за ставок на спорт. Сколько можно ставить, чтобы кредит одобрили?

В Великобритании с начала пандемии сильно возрос спрос на жилищную ипотеку. Однако половине заемщиков было отказано в кредите.



Часто причиной отказов стали дополнительные факторы, а не только традиционные уровень дохода и кредитная история. Например, обналичивание больших сумм, использование PayPal, частые покупки в рассрочку и даже подписка на Netflix или Spotify.

Одной из важных причин отказа может быть наличие аккаунта в букмекерской конторе. Отмечается, что если заемщик делает ставки примерно раз в неделю, то шансы получить ипотеку не упадут. Но если движение по счету в БК происходит ощутимо чаще, то банки могут отказать в кредите.

«Азартные игры и ипотека несовместимы», — рассказал Пол Косс, соучредитель ипотечного брокера Haysto.

А как часто вы делаете ставки? Случались проблемы из-за гемблинга? Рассказывайте в комментариях.