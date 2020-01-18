⚽️ 5 матчей = 1 млн рублей. Подключайся к главным трансляциям уикенда! 📺

Хочешь посмотреть топ-футбол, а по федеральному ТВ идет биатлон и хоккей? Мы нашли выход!
Ловите ссылки на трансляции главных матчей выходных:
- «Реал» – «Севилья» (18 января, 18:00 по мск.)
- «Наполи» – «Фиорентина» (18 января, 22:45 по мск.)
- «Герта» – «Бавария» (19 января, 17:30 по мск.)
- «Ливерпуль» – «МЮ» (19 января, 19:30 по мск.)
- «Ювентус» – «Парма» (19 января, 22:45 по мск.)
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