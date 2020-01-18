Betting Insider

⚽️ 5 матчей = 1 млн рублей. Подключайся к главным трансляциям уикенда! 📺

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Комментарии
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Da
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реал 2:0севилия
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2х211
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победа реал Мадрид и бавария и наполи и ливерпуль и ювентус ?
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победа Реал Мадрид,Бавария,Ювентус.ничья Наполи и Ливерпуль.
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Ответ на комментарий Алина Маша 
Мадрид
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Ответ на комментарий Anis Nazarshoev 
2:1
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Мадрид2:1бавария
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Мадрид
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3-1
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