Уоррен Баффет пообещал $1 млн своим сотрудникам за ставки. Сколько матчей нужно угадать?

В этом месяце в США стартует «Мартовское безумие». Так называют ежегодный баскетбольный турнир среди студентов. Событие пройдет 24 марта в Кэри, что в Северной Каролине.

В преддверии начала турнира, Business Insider написал о том, что Уоррен Баффетт готов заплатить $1 млн любому сотруднику своей компании Berkshire Hathaway, который правильно угадает исход матчей «Мартовского безумия». Баффетт также описал расклады, при которых и вовсе готов платить угадавшему человеку по миллиону каждый год. Но не все так просто, как кажется.

Каковы условия?

Для того, чтобы стать миллионером, сотрудник должен угадать исход всех 32 игр первого раунда. Но для ежегодного миллиона от Баффетта, тому или иному сотруднику нужно угадать победителя 48 матчей. Если никто так и не угадает, то приз получит тот, кто был ближе всех. Правда не миллион, а всего $100 000.

Но есть еще один нюанс: если Университет Крейтон выйдет в полуфинал, то призовой фонд увеличится до двух миллионов! Дело в том, что это команда из родного города Баффетта.

Стоит отметить, что Баффетт проводит эти конкурсы с 2016 года. За все это время ни одному сотруднику не удалось угадать хотя бы матчи первого раунда. Зато было два человека, у которых был показатель 31 из 32. По словам Баффетта, один из этих сотрудников отлично разбирался в баскетболе, но второй ничего в нем не смыслил и угадывал матчи случайно.

А вы бы смогли угадать столько событий? Пишите свое мнение в комментариях!