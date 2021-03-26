Betting Insider

​Бой Тайсона и Холифилда уже через два месяца. Букмекеры открыли линию

автор Сергей Рябкин

29 мая пройдет бой между бывшими чемпионами мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Железному Майку сейчас 54 года, Холифилду — 58. 

Букмекерская компания «Бетсити» открыла линию на бой. 

  • Победа Тайсона — кэф 1.4 (вероятность 73%);
  • Победа Холифилда — кэф 3.4 (вероятность 27%).

Боксеры встречались на ринге 24 года назад. В 1996 году Эвандер отправил Майка в нокаут в 11-м раунде и отобрал пояс чемпиона мира по версии WBA. В 1997-м прошел знаменитый бой, когда Тайсон откусил часть уха Холифилда и был дисквалифицирован. 

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году (50-6-2, 44 нокаута). В 2020-м Майк вернулся на ринг для показательного боя с Роем Джонсом, в котором была зафиксирована ничья. 

Многократный чемпион мира Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 нокаутов) боксировал до 2011 года. После завершения карьеры проводил показательные бои — в частности, с бывшим кандидатом в президенты США Мэттом Ромни и губернатором нигерийского штата Лагос Бола Ахмеда Тинубу. 

За кого будете болеть в этом бою? А на кого поставите? Делитесь в комментариях. 

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
69.7% WR0.94% ROI
Очередное шоу) как и многие из тех, что уже были... я не рассматриваю такие, среди серьёзных ставок, ну максимум ничья, которую я брал в тот раз с Роем))
Ответить
Wasso
69.7% WR0.94% ROI
Но, может всё будет сейчас иначе, как считаете???
Ответить