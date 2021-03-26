Бой Тайсона и Холифилда уже через два месяца. Букмекеры открыли линию
29 мая пройдет бой между бывшими чемпионами мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Железному Майку сейчас 54 года, Холифилду — 58.
Букмекерская компания «Бетсити» открыла линию на бой.
- Победа Тайсона — кэф 1.4 (вероятность 73%);
- Победа Холифилда — кэф 3.4 (вероятность 27%).
Боксеры встречались на ринге 24 года назад. В 1996 году Эвандер отправил Майка в нокаут в 11-м раунде и отобрал пояс чемпиона мира по версии WBA. В 1997-м прошел знаменитый бой, когда Тайсон откусил часть уха Холифилда и был дисквалифицирован.
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году (50-6-2, 44 нокаута). В 2020-м Майк вернулся на ринг для показательного боя с Роем Джонсом, в котором была зафиксирована ничья.
Многократный чемпион мира Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 нокаутов) боксировал до 2011 года. После завершения карьеры проводил показательные бои — в частности, с бывшим кандидатом в президенты США Мэттом Ромни и губернатором нигерийского штата Лагос Бола Ахмеда Тинубу.